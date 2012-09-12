В убийстве поэта Ахтаханова подозревают троих человек

Руслан Ахтаханов. Фото: ruslan-ahtahanov.ru

Двое новых подозреваемых появились в деле об убийстве в Москве чеченского поэта и общественного деятеля Руслана Ахтаханова. Как сообщает "Коммерсант", компанию обвиненному и арестованному ранее предполагаемому киллеру Майрбеку Умаеву составили его гражданская жена Анна, переведенная из категории свидетелей в подозреваемые, и приятель Зелимхан Каримов, которого суд арестовал на два месяца.

Поэта Ахтаханова убили вечером 15 ноября 2011 года во дворе его дома на Беговой улице. Преступники скрылись на автомобиле Ford Focus, который затем попытались сжечь на южной окраине Москвы. Полыхающую иномарку затушили работники расположенного неподалеку предприятия. По сохранившимся номерам двигателя и шасси Focus следствию удалось установить его владельца. Им оказался наркоман из поселка Московский Мособласти Кирилл. Он рассказал, что за месяц до убийства продал по доверенности Focus знакомому — Майрбеку Умаеву.

"Задержанный в марте этого года безработный Майрбек Умаев, также наркоман со стажем, на первом же допросе чистосердечно признался в убийстве Руслана Ахтаханова. Поясняя свой мотив, чеченец сообщил, что отомстил таким образом поэту за якобы похищенные тем из некоего фонда деньги, предназначенные для восстановления Чечни. Отвечать на другие вопросы следствия Майрбек Умаев не стал, а позже и вовсе отказался от своих первоначальных показаний", - сообщает издание.

По подозрению в совершении убийства был также арестован на два месяца приятель Умаева, Зелимхан Каримов, а гражданскую жену Умаева, Анну, официально уведомили, что она переведена из категории свидетелей в подозреваемые. Роли фигурантов этого дела пока до конца не ясны.