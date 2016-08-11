Приемные родители погибшей в Подмосковье девочки признались в ее убийстве

Озерский суд решит вопрос об аресте семьи

Приемный отец погибшей в Подмосковных Озерах девочки признался в ее убийстве, сообщает СК по Московской области. Показания подтвердили мать и бабушка ребенка, указав на населенные пункты и показав места, где они развеивали останки ребенка.

Как говорится в сообщении, мужчина заявил, что убил шестилетнего ребенка из личной неприязни. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы скрыть произошедшее, отец сжег останки и затем раскидал их в разных населенных пунктах, отмечается в сообщении.

В доме подозреваемых, а также в сарае обнаружены многочисленные засохшие капли бурого цвета, похожие на кровь. Образцы отправлены на экспертизу.

В начале августа подмосковное управление Следственного комитета сообщило о пропаже шестилетней девочки в подмосковных Озерах. Девочка проживала вместе со своими приемными родителями, а также братом, сестрой и бабушкой. По словам родителей, ребенок ушел с участка дома вечером шестого августа.

Позже оказалось, что девочка утонула еще в апреле, и ее приемные родители признались, что тело они сожгли. Действия фигурантов квалифицировали по статье "Убийство", следователи проверяют информацию и разыскивают останки, а также устанавливают мотив преступления.