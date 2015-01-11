Двоих мигрантов задержали по подозрению в убийстве таксистов в Новой Москве

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В минувшую пятницу на площади Рижского вокзала задержаны двое приезжих из Таджикистана и Узбекистана. Мужчин подозревают в убийстве таксистов в Новой Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, мигранты причастны к преступлению, совершенному 30 декабря в поселке Первомайском. Под видом пассажиров злоумышленники сели в такси, а затем выстрелили водителю в голову из травматического пистолета. Преступники избили жертву, задушили водителя ремнем и закопали тело. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Кроме того, задержанных подозревают в том, что в ночь на 4 января в деревне Кузнецово они также убили таксиста. Преступники действовали испытанным способом: сели в машину в качестве пассажиров, задушили автомобилиста ремнем и закопали тело. Затем мужчины скрылись на машине своей жертвы.

Тела убитых обнаружены, личность одного из них до сих пор не установлена. Также найдены угнанные машины. Выяснилось, что они принадлежали одной и той же таксомоторной компании.