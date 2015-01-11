Семья из трех человек убита в подмосковных Химках

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

На балконе квартиры в подмосковных Химках обнаружены тела троих членов семьи. Люди были убиты около трех недель тому назад, сообщает "Интерфакс".

В правоохранительные органы обратилась 74-летняя женщина. Она заявила, что ее соседи долгое время не выходили из квартиры. Также женщина сообщила о гнилостном запахе, который исходит из запертого помещения.

В дом номер 6, расположенный в микрорайоне Сходня, прибыли сотрудники правоохранительных органов. 10 января квартиру вскрыли. Под мусором на балконе обнаружили тела 63-летнего главы семейства с пакетом на голове, а также трупы 62-летней матери и 40-летней дочери.

Местонахождение 39-летнего сына неизвестно. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.