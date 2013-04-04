Суд продлил на месяц арест Дмитрия Виноградова, убившего 6 человек

Бабушкинский суд Москвы в четверг продлил до 7 мая срок содержания под стражей Дмитрия Виноградова, который осенью прошлого года застрелил шесть человек в офисе одной из фармацевтических компаний в Москве.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, оставив Виноградова в изоляции еще на месяц, передает агентство РАПСИ.

Напомним, утром 7 ноября 2012 года Виноградов открыл стрельбу из карабинов по своим коллегам в офисе одной из московских фармкомпаний. В результате трое мужчин и две девушки погибли на месте, еще одна жертва позднее скончалась в больнице. Единственная оставшаяся в живых потерпевшая все еще проходит лечение.

Уголовное дело в отношении Виноградова было возбуждено по статье "убийство". Виноградов был признан вменяемым.

Непосредственно перед совершением преступления Виноградов опубликовал на своей странице в социальной сети манифест, в котором признавался в ненависти к человечеству.