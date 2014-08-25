Туроператор "Санта Люция" приостановил работу

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Туроператор "Санта Люция", проработавший на рынке более 15 лет, приостановил свою деятельность. Об этом M24.ru 25 августа сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По словам Майи Ломидзе, "Санта Люция" – маленькая компания, которая занималась преимущественно внутренним туризмом. В момент приостановления деятельности турфирмы 10 человек находились по ее путевкам на курортах России и еще около 10 клиентов оплатили через компанию заграничные путешествия. Вернуть деньги они смогут, обратившись к страховщику "Либерти Страхование". Размер финансового обеспечения составляет 500 тысяч рублей, этой суммы хватит для того, чтобы вернуть клиентам турфирмы деньги за приобретенные путевки.

Информация о том, что компания вскоре планирует приостановить свою деятельность, появилась еще 20 августа. По сообщению "Интерфакс", принять такое решение представителей "Санта Люции" вынудила ситуация, сложившаяся на туристическом рынке. "Продажи упали до нуля. Люди не стали брать путевки, отказывались", – процитировало агентство представителя компании.

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Это лето оказалось очень непростым для российского туристического рынка: несколько туристических компаний объявили себя банкротами. Так, в июле о невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщили туроператоры "Нева", "Роза ветров Мир" и "Экспо-тур". В августе к печальному списку добавились турфирмы "Идеал-тур" и "Лабиринт", группа компаний "Интаэр" и "Нордик стар". 22 августа о приостановке своей деятельности объявил туроператор "Атлас", который, будучи турагентом "Невы", после ее банкротства был вынужден за свой счет вывозить из-за границы клиентов компании.

Проблемы возникли и у страховщика "Невы" и "Лабиринта", страховой компании "Восхождение". 22 августа Центробанк отозвал у страховщика лицензию, чтобы сохранить имущество компании для выполнения обязательств по договорам страхования.

Чтобы вывезти из заграничных отелей всех клиентов обанкротившихся турфирм, ассоциация "Турпомощь" потратила около 130 миллионов рублей.