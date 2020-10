День города: артисты Большого театра в парке и бесплатные экскурсии

Фото: m24.ru

Бесплатные экскурсии, выступления популярных музыкантов, джазовые концерты, театральные постановки и шоу барабанщиков - более 1 тысячи праздничных мероприятий, посвященных Дню города, ждут москвичей 6 и 7 сентября. Об этом на приуроченной к событию пресс-конференции сообщил министр столичного правительства и руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков.

Старт развлекательной программе будет дан 6 сентября в 13.00, когда на всех площадках праздника прозвучит гимн Москвы.

Москва экскурсионная

В субботу, 6 сентября, москвичи смогут отправиться на бесплатные экскурсии по столице. Прогулки с гидами будут стартовать каждый час с 11.30 до 20.00. Точки сбора - Остоженка и Пречистенка, станции метро "Арбатская" и "Пушкинская", Парк Горького, парк искусств МУЗЕОН. Полный список локаций и расписаний можно найти здесь.

Среди маршрутов, которые подготовят для горожан и гостей столицы, - арбатские дворики, места из романа "Мастера и Маргарита", ВДНХ.

На станции метро "Маяковская" будут ждать любителей городских квестов - для них организуют игру "Скрытые достопримечательности" по малоизвестным уголкам города.



Бульварное "застолье"

На Бульварном кольце в рамках традиционного проекта "Стол длиной в бульвар" 6 сентября откроются выставки, ярмарки, пройдут творческие мастер-классы.

У каждого из бульваров будет своя специализация - например, Гоголевский станет "Художественным", Цветной - "Цирковым", Чистопрудный - "Детским". Маленьких гостей праздника на Чистых прудах будут ждать танцевальные мастер-классы, спектакли от Московского театра кукол, шоу мыльных пузырей. Любителей чтения будут ждать на Никитском бульваре, а фанатов спорта - на Тверском.

Каждый гость праздника, таким образом, найдет бульварную площадку, которая окажется ему по душе. Их тематику можно найти здесь.

Пешеходные развлечения и песни о Москве

Праздничные программы пройдут на пешеходных зонах и улицах столицы. На Арбате гости Дня города будут читать стихи и сочинять музыку, на Кузнецком мосту выступит оркестр "Музыка Viva", на Пятницкой улице удастся услышать лучшие хоровые коллективы Москвы.

На Поклонной горе состоится премьера шести новых песен о Москве, написанных самими горожанами. Вместе с авторами композиций на сцену поднимутся участники проекта "Голос". Кроме музыкальной программы, здесь пройдет также гастрономическая: откроется фестиваль "Лучшие блюда Москвы". Гостям предложат попробовать "быка-матершку" - знаменитое блюдо времен царицы Екатерины II.

В рамках специальной программы "Классика в городе" на Лубянской площади установят рояли, а на Патриарших прудах устроят концерт на воде.

Все - в парк!

Масштабную серию праздничных событий подготовили к Дню города и столичные парки. 6 сентября (а на некоторых площадках и 7-го) выступят музыканты и артисты, пройдут выставки и спортивные соревнования, будут организованы дизайн-маркеты и книжные ярмарки. Посетителей парков ждут балет от артистов Большого театра, мюзикл "Чикаго", поэтические чтения рок-певицы Дианы Арбениной и многое другое.

Так, Парк Горького превратится в "Поющий парк". Площадки главной столичной зоны отдыха станут музыкальными инструментами, а его сотрудники, растения и техника - настоящими артистами. Музыка будет звучать отовсюду - посетителям даже предложат спеть дуэтом с главным входом в парк. Здесь, кроме того, устроят шествие-мюзикл в духе знаменитых бразильских карнавалов.

За театральную составляющую парковых торжеств 6 и 7 сентября будут отвечать "Сокольники". В этом парке покажут балет от артистов Большого театра и постановку Мастерской Дмитрия Брусникина Школы-студии МХАТ. Любителей музыки порадуют джазовым концертом польских музыкантов Kasia и Полины Зизак.

Фрагменты самых популярных столичных мюзиклов удастся увидеть в Измайловском парке. Зрителям покажут отрывки из "Чикаго", "Метро", "Кошек", "Русалочки", "Ромео и Джульетты".

Парк искусств МУЗЕОН подготовил для жителей и гостей столицы фестиваль "Юность". Посетителей ждут выступления молодых групп Everything Is Made In China, On-the-Go, Race to Space. Хедлайнерами же станут инди-рокеры из Нью-Йорка The Drums и британская певица Chloe Howl.

Еще немного актуальной музыки удастся услышать в Таганском парке - на фестивале "Афиша. Волна". На сцену поднимутся Glintshake, Nina Karlsson, Pinballsound, "Краснознаменная дивизия моей бабушки", Евгений Гринько. А вот в парках "Кусково" и "Воронцовский" устроят джазовые концерты. Выступят исполнители и группы из России, Израиля, Норвегии, Франции, Бельгии.

В свою очередь, в парке "Красная Пресня" можно будет увидеть Billy's Band, Диану Арбенину, участников группы "Несчастный случай". Правда, они предстанут перед зрителями в качестве чтецов, а не музыкантов. Вместе с Верой Полозковой и другими известными артистами они примут участие в поэтических чтениях на фестивалях "Городские романтики" и Bookmarket.

Двухдневный праздник от журнала Seasons пройдет в первые выходные сентября в Саду "Эрмитаж". Выступят группы Two Siberians и "Мегаполис". Детей же ждет специальная программа со спектаклями, играми и творческими мастер-классами.

Парк "Фили" удивит гостей парадом оживших карт, шоу водных барабанов, выступлениями иллюзионистов и жонглеров. Хедлайнером музыкальной программы станет "Чичерина".

Встреча с членами параолимпийской сборной России и спортсменами столичных спортивных клубов состоится в парке 50-летия Октября. А в Бабушкинском парке пройдет фестиваль барабанного искусства.

В парке "Перовский" устроят спортивный праздник: москвичей и гостей города ждут площадки для стритбола и футбольного фристайла, а также скейт-парк. Велосипедистам же понравится в парке 850-летия Москвы, где организуют велоэкскурсию, выставку ретровелосипедов и акробатическое велошоу.

Therr Maitz выступит в "Кузьминках". Кроме того, здесь установят инсталляции, изображающие великих людей, оставивших след в истории. В "Северном Тушино" можно будет отведать блюда кухонь разных стран, посетить концерт этно-музыки, а также услышать певицу Юту, дуэт "Лето" и коллектив "Русское поле".

В Гончаровском парке концерт отыграет "Конец фильма", кроме того, здесь в режиме реального времени создаст арт-объект художник Борис Пономарев .

Гражданская позиция

На Красной площади откроется площадка "Активного гражданина". Здесь горожане смогут познакомиться с опросами, которые были проведены в столице в последнее время. Например, удастся узнать, как отвечали москвичи на вопрос о преображении ВДНХ.

"Активный гражданин" - это сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. - это сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи. В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.



Напомним, День города в Москве по традиции отмечается в первые выходные сентября. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе, Цветном бульваре и Бульварном кольце. Кроме того, на ВДНХ состоится "Детский День города".

