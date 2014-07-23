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Общество

23 июля 2014, 14:40

Страховщик турфирмы "Нева" вернет деньги не всем клиентам

туризм страховка турфирмы

Сумма выплат клиентам турфирмы "Нева" превысит размер страхового фонда

Страховой суммы по турфирме "Нева" не хватит для полной выплаты долгов всем пострадавшим клиентам, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков.

Страховщиком "Невы" является АО Страховая компания "Восхождение". Страховая сумма по долгам турфирмы составит 454 млн 200 тысяч рублей, что гораздо меньше требуемого истцами.

"Учитывая количество туристов, которые пострадали от неисполнения "Невой" своих обязательств (более 20 тысяч), учитывая тех, кто находится там, учитывая расходы, которые понесет турпомощь на экстренную эвакуацию, сумма ущерба очевидно превысит эту страховую сумму", - сказала председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма Всероссийского союза страховщиков Галина Гуляева.

Такую ситуацию с выплатами ранее прогнозировали эксперты. Президент консалтинговой группы "Трэвел эксперт" Георгий Мохов отмечал, что сумма, на которую была застрахована ответственность турфирмы, может превысить капитал страховщика.

"Это самая большая страховая сумма в истории туротрасли, и может случиться так, что она превысит капитал страховщика ("Восхождение")", - сказал эксперт.

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Мохов также отметил, что, если у страховой фирмы не хватит денег на всех обратившихся, размер выплат будет пропорционален суммам, уплаченным фирме "Нева" - чем больше заплатил клиент, тем больше он сможет получить от страховщика.

Ранее стало известно, что греческая компания Beleon Tours требует с российских туристов повторной оплаты за проживание. Руководство Ростурзима обратилось к греческим коллегам с просьбой повлиять на ситуацию.

В настоящее время без обратных билетов за границей остались около 2800 клиентов турфирмы. По словам гендиректора "Невы" Максима Пирогова, большинство туристов вернется в Россию до 1 августа.

Напомним, что "Нева" объявила о приостановке своей деятельности 6 июля. Причиной в самой фирме называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков попытался разобраться в причинах краха одной из крупнейших российских турфирм. Он отметил, что туристический рынок сейчас испытывает проблемы. Первыми корабль стали покидать иностранные туроператоры - сегодня в России осталось порядка 40 представительств иностранных туристических компаний.

По словам эксперта, кризис в туристической сфере вызывает тот факт, что рынок очень сильно раздут. Авиакомпании набрали в лизинг и приобрели достаточное число самолетов, чтобы предложение по перелетам превысило спрос.

Сюжет: Турфирмы: инструкция для путешественников

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