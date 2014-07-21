На Покровке и Маросейке появятся новые туристические маршруты

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В центре Москвы, на Покровке и Маросейке, появится новый туристический маршрут протяженностью 1,79 километра, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

"Первые постройки на Покровке и Маросейке появились в XV - XVI веках, когда начали застраиваться находившиеся здесь царские сады. Сегодня на этих наиболее сохранившихся исторических улицах Москвы расположено 29 объектов культурного наследия и 17 ценных градоформирующих зданий", - добавили в ведомстве. В настоящее время эти улицы реконструируют.

В ходе реконструкции фасады старинных зданий обновят, а дворовые территории благоустроят. Таким образом, "обновленные" Маросейка и Покровка станут привлекательнее не только для москвичей, но и для туристов.

Отметим, что к сентябрю 2014 года Маросейка и Покровка станут пешеходными. Ширина проезжей части на улицах сократится с 3-4 полос шириной 2,25 - 4 метра до 2-3 полос шириной 3 - 3,5 метра. Кроме того, вдоль тротуаров установят скамейки, фонари, новые урны и пепельницы, а также посадят липы в специальных контейнерах.

Напомним, что недавно в Москве появилась карта пешеходных маршрутов. В прошлом году были благоустроены 3 пешеходных зоны в районе Замоскворечье: на Тверском проезде, а также на улицах Никольская и Большая Дмитровка. Кроме того, работы проводились на Крымской набережной и территории парка "Музеон".

В этом году в городе появится около 50 километров пешеходных улиц. Большая часть из них будет находиться не в Центральном административном округе, а на окраинах Москвы.

Всего в 2014 году в столице организуют 30 пешеходных маршрутов, в том числе 27 за пределами центрального округа.