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Общество

14 января 2015, 17:47

Инфоцентры для туристов разместят в даблдекерах

туризм наземный транспорт ВДНХ туристы Сергей Шпилько информационные центры туристические автобусы

Фото: ТАСС / Артем Коротаев

В двухэтажных экскурсионных автобусах (даблдекерах) планируют разместить туристско-информационные центры (ТИЦ). Они будут работать во время проведения массовых мероприятий и в местах большого скопления туристов, сообщили в Москомтуризме.

В рамках эксперимента с 19 декабря по 14 января такой инфоцентр на колесах работал на ВДНХ. Центр посетили 25 тысяч туристов. При этом 15 процентов из этого числа – иностранцы.

На втором этаже ТИЦ туристам показывали видеофильм о Москве. Также гостей столицы знакомили с материалами о ВДНХ и новогодней программы в городе. Для желающих организовывались экскурсии по территории ВДНХ.

По словам председателя Москомтуризма Сергея Шпилько, бесплатные ТИЦ будут открывать на инвестиционной основе.

"Конечно, нам нужно развивать ТИЦ и в центре города. Мы закроем пункт на Казанском вокзале, поскольку он встанет на определенную реконструкцию, будем открывать на других вокзалах, так как там самый большой пассажиропоток", - подчеркнул Шпилько.

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В ТИЦ можно будет получить консультации на нескольких языках и ознакомиться с материалами справочной литературы.

Добавим, что информационные центры в даблдекерах работают за рубежом, в частности, в Дублине.

Еще одна инициатива Москомтуризма – увеличение количества информационных центров для туристов в гостиницах.

"ТИЦ переходит на комплексное обслуживание, в котором сочетаются и бесплатные услуги, бесплатная информация, и четко выверенный ассортимент оказания платных услуг вплоть до банковских, то есть все, что нужно для путешественников", - заявил Сергей Шпилько.

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