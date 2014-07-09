Доходы гостиниц в Москве за 5 лет выросли на 18 миллиардов рублей

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Доходы Москвы от услуг, предоставляемых гостинцами и другими объектами для размещения туристов, за пять лет выросли на 18 миллиардов рублей. Суммарный доход составил более 50 миллиардов рублей в год, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Москомтуризма.

Отмечается, что средний уровень расходов иностранных туристов в Москве составляет 63 тысяч рублей на человека за поездку. При этом тратят больше те туристы, которые приехали в Москву с деловыми целями: в течение одной поездки они могут оставить в столице около 80 тысяч рублей. Меньше всего тратят туристы, приехавшие с частными целями - 44 тысячи рублей на человека.

В пресс-службе добавили, что большую часть денег те, кто приезжает в Москву с деловой целью, тратят на проживание. Эта доля расходов в среднем составляет 45% от всех затрат, питание - около 28%, порядка 10% составляют затраты на экскурсии, проезд до Москвы - 11%, около 5% составляют затраты на приобретение сувенирной продукции, 1% - прочие расходы.

Те же туристы, которые приезжают в столицу с культурно-познавательными целями, большую часть средств тратят на экскурсии - в среднем 35%, на питание - около 29%, на проживание - 20%, на проезд до Москвы - 10%, на сувениру - 5%, на прочие расходы - 1%.

Как развивается туризм в Москве

Напомним, что по данным пограничной службы ФСБ России, в январе, феврале и марте в российскую столицу только воздушным путем – через три главных аэропорта – прибыли более 1,2 тысячи иностранцев, что на 5,3 процента больше, чем за аналогичный период 2013 года. Глава Москомтуризма полагает, что это дает основания рассчитывать на дальнейший рост туристического потока. Если тенденция сохранится, к концу года число международных прибытий в Москву может вырасти до 5,7-5,8 миллиона. В 2013 году эта цифра составила 5,6 миллиона.

По информации Москомтуризма, чаще всего в московские аэропорты прилетают туристы из Китая: в прошлом году из Поднебесной прибыли 370 тысяч человек, в этом году поток китайцев увеличился на 8,7 процента. На втором месте – немцы, однако их число в текущем году, наоборот, сократилось на 3,2 процента. Также Москву посещает множество гостей из Франции, США и Турции.