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Общество

07 августа 2014, 10:30

Московских полицейских отправят отдыхать в Крым

туризм Анатолий Якунин Крым

Фото: ИТАР-ТАСС

Руководство столичной полиции рекомендовало всем сотрудникам отдыхать в Крыму. Об этом рассказал в интервью M24.ru начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин.

"Крым – прекрасное место для отдыха, поэтому 28 июля мною подписана телеграмма, в которой сотрудникам рекомендовано проводить отпуск именно там", – сказал Якунин.

Более того, полицейских, которые поедут отдыхать в Крым, поддержат материально.

Полное интервью с Анатолием Якуниным читайте здесь.

Весной МИД России рекомендовал сотрудникам силовых ведомств избегать поездок за границу, особенно в страны, заключившие с США договоры о взаимной выдаче граждан, поскольку из-за введения антироссийских санкций у американских правоохранительных органов могут появиться претензии к россиянам. В черный список государств, куда лучше не ездить, попали Египет, Турция, Испания, Италия, Франция, Таиланд.

Напомним, в феврале 2014 года на фоне политического кризиса на Украине крымские власти подняли вопрос о самоопределении республики. 16 марта в Крыму прошел референдум, на котором 96,7 процента избирателей проголосовали за воссоединение с Россией. На следующий день Верховный Совет провозгласил Крым независимым государством, а Госсовет обратился к руководству России с просьбой принять республику в состав РФ. 18 марта в Георгиевском зале Кремля после обращения президента Владимира Путина к Федеральному Собранию был подписан межгосударственный договор о принятии в состав России двух субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

Поезда из Москвы в Крым всегда ходили через Украину, однако в последние месяцы на юго-востоке республики фактически идет гражданская война. В связи с этим 1 августа из Москвы от Казанского вокзала отправился в Симферополь первый поезд "Крым", который следует исключительно по российской территории, не заезжая на Украину.

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