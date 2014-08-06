На связь с туроператорами перестал выходить авиаброкер "Авиачартер"

Компания "Авиачартер" может приостановить работу

Авиаброкер "Авиачартер", принадлежащий владельцу проблемного туроператора "Лабиринт", перестал выходить на связь с туроператорами, сообщает телеканал "Москва 24".

"Авиачартер" перестал выходить на связь. В офисе также никто не подходит к телефону. Однако говорить о приостановке деятельности или банкротстве компании рано. Нам про долги этого авиаброкера ничего не известно, нужно проверять его финансовое положение, направлять запросы. В среду утром планируем запросить информацию о его финансовой состоятельности", - сообщила ИТАР-ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По ее словам, авиаброкерская компания "Авиачартер", как и другой авиаброкер "Идеал Тур", принадлежит Михаилу Шаманову, который также является владельцем приостановившего деятельность туроператора "Лабиринт".

Как заявила МИА "Россия сегодня" руководитель пресс-службы Ростуризма Ирина Щеголькова, на данный момент в ведомстве не располагают информацией о возможной приостановке деятельности авиаброкера "Авиачартер".

Напомним, что 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности. Среди причин этого решения стало резкое падение спроса и покупательской способности в связи с резким ростом курса валют и негативной политической ситуацией.