В Звенигороде в пруду нашли тело мужчины

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В подмосковном пруду, который не был оборудован для купания, нашли тело мужчины, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Труп был найден в городе Звенигород Одинцовского района. Причины несчастного случая устанавливаются.

Спасатели направили тело в городской морг. Для извлечения трупа привлекались три человека и одна единица техники.

Добавим, что с начала 2014 года на столичных водных объектах погибли 20 человек, а спасены – 87. 30 процентов погибших - приезжие из стран СНГ.