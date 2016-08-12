Форма поиска по сайту

12 августа 2016, 13:25

Транспорт

Короткое замыкание произошло в троллейбусе на севере столицы

Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Короткое замыкание электропроводки произошло в троллейбусе на Дмитровском шоссе, сообщили m24.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Инцидент произошел, когда троллейбус проезжал дом 101. Водитель успел среагировать, высадил всех пассажиров и справился с возгоранием самостоятельно. Пострадавших нет.

"Троллейбус не горел. Произошло короткое замыкание в токоприемнике, водитель сам справился. Мы на место не выезжали", – пояснили в МЧС.

В некоторых СМИ прошла информация, что из-за инцидента на Дмитровском шоссе затруднено движение транспорта. Однако в столичном Управлении ГИБДД опровергли эти данные.

"Все в порядке. Небольшие заторы только из-за строительства метро", – сказали в Госавтоинспекции.

