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Дворы

20 января 2015, 17:05

Москвичи поддержали занятия по воркауту с тренерами

тренеры дворы опрос воркаут Активный гражданин

Фото: m24.ru

Участники проекта "Активный гражданин" поддержали организацию занятий по воркауту с тренерами. Эту идею одобрили 72% опрошенных

При этом около 33% готовы заниматься уличным спортом круглый год. Остальные согласны попробовать себя в воркауте только в теплое время года. Кроме того, еще 18% респондентов вообще не планируют посещать тренировки, а 10% не определились с ответом.

Площадки для занятий воркаутом тоже будут выбирать посредством голосования. Пока в претендентах районы, жители которых голосовали активнее всего. Например, в ВАО поддержку эта идея получила в районах Гольяново, Богородское и Перово. В ЗАО активно голосовали в Кунцеве, Можайском и Солнцеве.

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Жители Новой Москвы тоже не остались в стороне. За организацию встреч с тренерами высказались "активные граждане" из Московского и Внуковского районов, а также города Троицк.

Отметим, воркаут - это вид уличного спорта, который в последние годы он стал популярным среди москвичей. Для занятий воркаутом не требуется дорогого оборудования, специальной спортивной формы и помещения.

Базовые упражнения можно разучить самостоятельно. Для этого достаточно турника или шведской стенки. Сейчас в Москве оборудовано около 90 специальных площадок для этого вида спорта.

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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