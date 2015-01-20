Москвичи поддержали занятия по воркауту с тренерами

Фото: m24.ru

Участники проекта "Активный гражданин" поддержали организацию занятий по воркауту с тренерами. Эту идею одобрили 72% опрошенных

При этом около 33% готовы заниматься уличным спортом круглый год. Остальные согласны попробовать себя в воркауте только в теплое время года. Кроме того, еще 18% респондентов вообще не планируют посещать тренировки, а 10% не определились с ответом.

Площадки для занятий воркаутом тоже будут выбирать посредством голосования. Пока в претендентах районы, жители которых голосовали активнее всего. Например, в ВАО поддержку эта идея получила в районах Гольяново, Богородское и Перово. В ЗАО активно голосовали в Кунцеве, Можайском и Солнцеве.

Жители Новой Москвы тоже не остались в стороне. За организацию встреч с тренерами высказались "активные граждане" из Московского и Внуковского районов, а также города Троицк.

Отметим, воркаут - это вид уличного спорта, который в последние годы он стал популярным среди москвичей. Для занятий воркаутом не требуется дорогого оборудования, специальной спортивной формы и помещения.

Базовые упражнения можно разучить самостоятельно. Для этого достаточно турника или шведской стенки. Сейчас в Москве оборудовано около 90 специальных площадок для этого вида спорта.