Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

ЧП

21 января 2015, 10:28

Пассажир, упавший на рельсы на "Марксистской", выжил

травмы пассажиры чп НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

Фото: ТАСС/Людмила Рубцова

Мужчина, упавший на рельсы на станции " Марксистская" Калининской линии утром 21 января, выжил, сообщает Агентство "Москва".Пассажир получил травмы, в настоящее время он находится в НИИ им. Склифосовского.

В 7.51 мужчина упал на рельсы на станции "Марксистская" на платформе в сторону "Новокосино". Из-за инцидента движение прерывалось, но было восстановлено в полном объеме в 8.10. В метро отметили, что от станции "Новокосино" до станции "Третьяковская" движение осуществлялось в соответствии с графиком.

В то же время небольшие задержки в движении были от "Третьяковской" до "Новокосино". Серьезных неудобств для пассажиров это не вызвало - утром наибольший поток пассажиров движется в сторону центра.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать