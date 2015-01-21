Пассажир, упавший на рельсы на "Марксистской", выжил

Фото: ТАСС/Людмила Рубцова

Мужчина, упавший на рельсы на станции " Марксистская" Калининской линии утром 21 января, выжил, сообщает Агентство "Москва".Пассажир получил травмы, в настоящее время он находится в НИИ им. Склифосовского.

В 7.51 мужчина упал на рельсы на станции "Марксистская" на платформе в сторону "Новокосино". Из-за инцидента движение прерывалось, но было восстановлено в полном объеме в 8.10. В метро отметили, что от станции "Новокосино" до станции "Третьяковская" движение осуществлялось в соответствии с графиком.

В то же время небольшие задержки в движении были от "Третьяковской" до "Новокосино". Серьезных неудобств для пассажиров это не вызвало - утром наибольший поток пассажиров движется в сторону центра.