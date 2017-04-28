Форма поиска по сайту

28 апреля 2017, 09:40

Город

Прилегающие территории трех станций МЦК обзавелись новыми указателями

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Прилегающие территории трех станций МЦК обзавелись новыми указателями, передает Агентство "Москва".

По словам замглавы столичного метрополитена Романа Латыпова, часть из них установили по просьбам горожан.

Так, возле станции Ростокино появилась навигация от улицы Бажова и станции Северянин Ярославского направления МЖД.

В районе станции Стрешнево появилось порядка девяти указателей для тех пассажиров, которые следуют от станции Покровское-Стрешнево Рижского направления МЖД.

Еще 15 элементов установили в новом переходе от станции Андроновка к станции пригородных поездов Фрезер – они помогут пассажирам быстрее найти дорогу.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил в интервью телеканалу "Москва 24", что в 2018 году все направления пригородных электричек интегрируют в МЦК. Кроме того, с 1 мая изменится расписание движения поездов – в час пик поезда будут ходить каждые пять минут, а не шесть как раньше. В остальное время время ожидания поезда сократится с 12 до 10 минут.

Сюжет: Запуск Московского центрального кольца
транспорт указатели наземный транспорт навигация городской транспорт МЦК

