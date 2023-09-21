Эксперт рассказал, когда в РФ могут ввести экзамен на знание ПДД для самокатчиков

В Госдуме предлагают обязать владельцев самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) сдавать экзамен на знание ПДД и получать документы, подтверждающие это. Разбираемся, может ли такая мера заработать в России и станет ли от этого безопаснее на дорогах.
Только после экзамена
Сделать экзамен на знание ПДД обязательным для самокатчиков предложил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
В документе, направленном на имя Михаила Мишустина, сказано, что сегодня СИМ стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей. У них есть много преимуществ: такие девайсы снижают нагрузку на общественный транспорт, обеспечивают рабочими местами людей, которые обслуживают их. Однако использование подобных средств передвижения до сих пор не регулируется с точки зрения безопасности на дорогах. Это ведет к конфликтам, авариям, ранениям и даже гибели людей.
Парламентарий отмечает, что ГИБДД сложно контролировать движение СИМ, и если владельцы нарушают правила дорожного движения, то они не платят штрафы, в отличие от других водителей.
Депутат считает, что владельцы самокатов должны изучать ПДД, сдавать экзамены для допуска к управлению СИМ и получать соответствующие документы. Также требуются поправки в КоАП.
"Для обеспечения безопасности без лишения граждан России доступа к СИМ необходимо ввести в КоАП раздел с высокими (желательно на уровне автомобильных) штрафами за нарушение ПДД", – предлагает депутат.
Кроме того, парламентарий хочет ввести госномера для такого транспорта и создать единый федеральный реестр СИМ, в котором будет храниться информация о всех средствах передвижения.
Эксперты одобряют
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов также считает, что самокатчиков нужно привлекать к ответственности, сообщает газета "Известия".
"Сегодня владельцы электросамокатов гоняют по улицам крупных городов тысячами. Часто с немыслимой для таких транспортных средств скоростью. Водители электросамокатов время от времени становятся виновниками ДТП, и весьма серьезных. Из-за этого страдают люди, но ответственности за нарушение ПДД никакой", – заявил депутат.
При этом, прежде чем вводить инициативу, нужно решить множество нюансов, считает гендиректор общественной организации "Движение без опасности", член общественного совета при Минтрансе РФ Вадим Мельников. Например, для каких конкретно СИМ будут нужны водительские права, пояснил он в беседе с Москвой 24.
Третий важный момент: кто будет следить за нарушениями норм ПДД владельцами СИМ и какие будут санкции, продолжил эксперт.
"Чтобы решить эти вопросы, потребуется как минимум несколько лет, если начать прямо сейчас. Тогда инициатива и может заработать", – предположил Мельников.
При этом разрешительные документы должны быть как у владельцев, так и у арендаторов электротранспорта. За нарушения водителей смогут лишать прав, подчеркнул эксперт.
Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос, чтобы внутри школ был введен модуль по изучению езды на СИМ – он может быть интегрирован в курс по физкультуре. Также ведется доработка законодательства и планируется развитие инфраструктуры, в частности появление дополнительных полос для самокатов, заключил эксперт.
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