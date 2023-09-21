Эксперт рассказал, когда в РФ могут ввести экзамен на знание ПДД для самокатчиков

В Госдуме предлагают обязать владельцев самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) сдавать экзамен на знание ПДД и получать документы, подтверждающие это. Разбираемся, может ли такая мера заработать в России и станет ли от этого безопаснее на дорогах.



Только после экзамена

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сделать экзамен на знание ПДД обязательным для самокатчиков предложил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

В документе, направленном на имя Михаила Мишустина, сказано, что сегодня СИМ стали неотъемлемой частью повседневной жизни людей. У них есть много преимуществ: такие девайсы снижают нагрузку на общественный транспорт, обеспечивают рабочими местами людей, которые обслуживают их. Однако использование подобных средств передвижения до сих пор не регулируется с точки зрения безопасности на дорогах. Это ведет к конфликтам, авариям, ранениям и даже гибели людей.





Михаил Делягин зампред комитета Госдумы по экономической политике Причинами этого являются аварийное вождение, хулиганство, бегство с места аварии без оказания помощи пострадавшим, которые, как правило, создают владельцы личных СИМ, так как курьеры и даже арендаторы понимают, что в случае аварии с их участием им не удастся сохранить анонимность, и стараются вести себя аккуратно.

Парламентарий отмечает, что ГИБДД сложно контролировать движение СИМ, и если владельцы нарушают правила дорожного движения, то они не платят штрафы, в отличие от других водителей.

Депутат считает, что владельцы самокатов должны изучать ПДД, сдавать экзамены для допуска к управлению СИМ и получать соответствующие документы. Также требуются поправки в КоАП.

"Для обеспечения безопасности без лишения граждан России доступа к СИМ необходимо ввести в КоАП раздел с высокими (желательно на уровне автомобильных) штрафами за нарушение ПДД", – предлагает депутат.

Кроме того, парламентарий хочет ввести госномера для такого транспорта и создать единый федеральный реестр СИМ, в котором будет храниться информация о всех средствах передвижения.



Эксперты одобряют

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов также считает, что самокатчиков нужно привлекать к ответственности, сообщает газета "Известия".

"Сегодня владельцы электросамокатов гоняют по улицам крупных городов тысячами. Часто с немыслимой для таких транспортных средств скоростью. Водители электросамокатов время от времени становятся виновниками ДТП, и весьма серьезных. Из-за этого страдают люди, но ответственности за нарушение ПДД никакой", – заявил депутат.

При этом, прежде чем вводить инициативу, нужно решить множество нюансов, считает гендиректор общественной организации "Движение без опасности", член общественного совета при Минтрансе РФ Вадим Мельников. Например, для каких конкретно СИМ будут нужны водительские права, пояснил он в беседе с Москвой 24.



Вадим Мельников гендиректор общественной организации "Движение без опасности", член общественного совета при Минтрансе Еще нужно разработать программу и методические материалы, по которым будет проходить обучение водителей, а также ответить на вопрос: кто будет принимать экзамен. Если эта задача ляжет на Госавтоинспекцию, то нужно понять, хватит ли у нее мощностей, потому что сейчас наблюдается огромный поток на сдачу прав.

Третий важный момент: кто будет следить за нарушениями норм ПДД владельцами СИМ и какие будут санкции, продолжил эксперт.

"Чтобы решить эти вопросы, потребуется как минимум несколько лет, если начать прямо сейчас. Тогда инициатива и может заработать", – предположил Мельников.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

При этом разрешительные документы должны быть как у владельцев, так и у арендаторов электротранспорта. За нарушения водителей смогут лишать прав, подчеркнул эксперт.



Вадим Мельников гендиректор общественной организации "Движение без опасности", член общественного совета при Минтрансе Сдача экзамена и выдача документов могут стать одной из многочисленных мер регулирования электротранспорта на дорогах. Сейчас профильные ведомства и общественные организации активно решают ряд вопросов. С 1 марта 2023 года было введено понятие СИМ, новая ответственность за нарушения правил, стали проводиться рейды ГИБДД. Также внесены поправки в ПДД.

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос, чтобы внутри школ был введен модуль по изучению езды на СИМ – он может быть интегрирован в курс по физкультуре. Также ведется доработка законодательства и планируется развитие инфраструктуры, в частности появление дополнительных полос для самокатов, заключил эксперт.