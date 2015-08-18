Нелегальные перевозчики уйдут с рынка при новой системе оплаты проезда

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После реформы наземного транспорта в столице нелегальным перевозчиком станет невыгодно работать на рынке. Их прибыль будет сведена к нулю благодаря новой системе оплаты проезда на коммерческих маршрутах, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

После внедрения новой системы выявить нелегального перевозчика сможет каждый пассажир. "Легальные перевозчики, заключившие государственный контракт с городом, будут работать по единым городским билетам "Тройка", "Единый", "ТАТ", "90 минут", их транспорт будет оформлен в едином цвете, а движение будет регламентироваться расписанием", – отметили в ведомстве.

Там пояснили, что нелегальным перевозчикам не будет смысла реализовывать городские билеты, принимать их в качестве оплаты. "Сегодня их прибыль складывается из наличной оплаты проезда, а при новой системе будет сведена к нулю", – подчеркнули в пресс-службе департамента транспорта.

Сейчас пассажир может отличить легального перевозчика по наличию карточки с названием транспортного предприятия, именами руководителя организации и водителей автобуса или маршрутного такси в салоне.

Кроме этого, на карточке должны быть указаны номера, по которым можно связаться с руководителем предприятия. Если документа в салоне нет, пассажир имеет право запросить его у водителя. Также на транспортном средстве должен быть указан номер маршрута, список и места остановок, обозначена стоимость проезда.

"Уже совсем скоро автобусы легальных перевозчиков будут оформлены в бренде московского транспорта, в салоне будет установлен валидатор городских билетов. Таким образом, нелегальных перевозчиков будет выявить проще, а значит и бороться с ними станет легче", – сказал замглавы департамента транспорта Дмитрий Пронин.

В результате реформы наземного транспорта легальные перевозчики будут использовать новые автобусы, соответствующие экологическому классу не ниже "Евро-4". Машины оборудуют системами климат-контроля и навигации (ГЛОНАСС). Автобусы средней и большой вместимости сделают низкопольными, чтобы ими свободно могли пользоваться маломобильные граждане.

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Напомним, что в рамках реформы наземного городского пассажирского транспорта город передаст коммерческим перевозчикам 211 маршрутов, по которым сейчас проводится 63 аукциона.

С победителями заключат контракты на пять лет. Город будет оплачивать работу частных перевозчиков исходя из пройденного километража (70 процентов прибыли) и пассажиропотока (30 процентов).

Благодаря новой модели управления наземным транспортом пассажиры смогут оплачивать поездки на маршрутах коммерческих перевозчиков городскими билетами "Единый", "ТАТ", "Тройка" и "90 минут". Кроме того, автобусы частных перевозчиков станут доступными для льготных категорий граждан.

Ожидается, что стоимость проезда в автобусах частных перевозчиков в Москве к концу 2015 года снизится более чем на 30 процентов. Переход частных перевозчиков на городское билетное меню позволит их пассажирам экономить до 10 тысяч рублей в год.