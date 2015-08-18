Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

18 августа 2015, 11:06

Нелегальные перевозчики уйдут с рынка при новой системе оплаты проезда

транспорт наземный транспорт реформы маршрутки нелегальные перевозчики

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

После реформы наземного транспорта в столице нелегальным перевозчиком станет невыгодно работать на рынке. Их прибыль будет сведена к нулю благодаря новой системе оплаты проезда на коммерческих маршрутах, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

После внедрения новой системы выявить нелегального перевозчика сможет каждый пассажир. "Легальные перевозчики, заключившие государственный контракт с городом, будут работать по единым городским билетам "Тройка", "Единый", "ТАТ", "90 минут", их транспорт будет оформлен в едином цвете, а движение будет регламентироваться расписанием", – отметили в ведомстве.

Там пояснили, что нелегальным перевозчикам не будет смысла реализовывать городские билеты, принимать их в качестве оплаты. "Сегодня их прибыль складывается из наличной оплаты проезда, а при новой системе будет сведена к нулю", – подчеркнули в пресс-службе департамента транспорта.

Ссылки по теме

Сейчас пассажир может отличить легального перевозчика по наличию карточки с названием транспортного предприятия, именами руководителя организации и водителей автобуса или маршрутного такси в салоне.

Кроме этого, на карточке должны быть указаны номера, по которым можно связаться с руководителем предприятия. Если документа в салоне нет, пассажир имеет право запросить его у водителя. Также на транспортном средстве должен быть указан номер маршрута, список и места остановок, обозначена стоимость проезда.

"Уже совсем скоро автобусы легальных перевозчиков будут оформлены в бренде московского транспорта, в салоне будет установлен валидатор городских билетов. Таким образом, нелегальных перевозчиков будет выявить проще, а значит и бороться с ними станет легче", – сказал замглавы департамента транспорта Дмитрий Пронин.

В результате реформы наземного транспорта легальные перевозчики будут использовать новые автобусы, соответствующие экологическому классу не ниже "Евро-4". Машины оборудуют системами климат-контроля и навигации (ГЛОНАСС). Автобусы средней и большой вместимости сделают низкопольными, чтобы ими свободно могли пользоваться маломобильные граждане.

"Москва в цифрах": Как изменится общественный транспорт

Напомним, что в рамках реформы наземного городского пассажирского транспорта город передаст коммерческим перевозчикам 211 маршрутов, по которым сейчас проводится 63 аукциона.

С победителями заключат контракты на пять лет. Город будет оплачивать работу частных перевозчиков исходя из пройденного километража (70 процентов прибыли) и пассажиропотока (30 процентов).

Благодаря новой модели управления наземным транспортом пассажиры смогут оплачивать поездки на маршрутах коммерческих перевозчиков городскими билетами "Единый", "ТАТ", "Тройка" и "90 минут". Кроме того, автобусы частных перевозчиков станут доступными для льготных категорий граждан.

Ожидается, что стоимость проезда в автобусах частных перевозчиков в Москве к концу 2015 года снизится более чем на 30 процентов. Переход частных перевозчиков на городское билетное меню позволит их пассажирам экономить до 10 тысяч рублей в год.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать