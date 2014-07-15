Город проведет конкурс на закупку электробусов

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Городу необходимо 20 элетробусов, чтобы организовать движение на Пятницкой улице. Конкурс на закупку троллейбусов со складывающимися "рогами" объявят до конца года. Об этом M24.ru рассказал руководитель ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов. По его словам, Мосгортранс также готов поставить электробусы на улицы Покровку и Маросейку, если это будет необходимо для придания улицам исторического вида. По словам производителей, стоимость одного электробуса составляет примерно 9,5 млн рублей.

"Для восстановления движения на Пятницкой улице в прежнем объеме нам необходимо 20 электробусов. Мы ожидаем, что в конкурсе будут участвовать несколько крупных европейских поставщиков. Одно из наших требований - возможность автономного движения от 5 км в любую погоду", - пояснил Михайлов. По его словам, электробусы делают в Германии, Италии, Франции и в странах Восточной Европы.

Михайлов напомнил, что на время реконструкции контактную сеть троллейбусов демонтировали также на Покровке и Маросейке. "Если городом будет принято решение, что провода портят исторический облик улиц, то мы подготовим такие же электробусы для них", - отметил глава Мосгортранса.

Михайлов пояснил, что, пока конкурс еще не проведен, а поставщик электробусов не выбран, на обновленных улицах будут ездить современные автобусы класса Евро-5. "У нас есть контракт на поставку новых автобусов от Mercedes, их можно поставить на Пятницкую на это время", - отметил Михайлов.

О том, что на Пятницкой улице запустят электробус, заявил на прошлой неделе Сергей Собянин. По словам мэра, над пешеходной зоной не будут устанавливать контактную сеть, так как провода будут портить вид улицы. "Рога" у троллейбуса будут опускаться, и он на аккумуляторах будет проезжать до следующего участка", - сказал Сергей Собянин.

Отметим, что на данный момент улицы Пятницкую, Маросейку и Покровку реконструируют для расширения пешеходного пространства. На Пятницкой из четырех полос движения оставят две, а освободившееся место добавят к пешеходной и велосипедной зонам. Планируется также полностью убрать парковку с Маросейки. Согласно проекту, Маросейка и Покровка останутся односторонними для машин, практически на всей их протяженности ширина проезжей части составит три полосы: две под автомобильное движение по направлению из центра, на улицах также сохранятся встречные полосы для общественного транспорта. В апреле департамент транспорта сообщал в письме фонду "Городские проекты", что троллейбусное движение на Маросейке и Покровке заменят на автобусное.

В рамках реконструкции Маросейка и Покровка будут перекрыты для проезда транспорта в период по 5 августа. Пятницкую откроют 10 августа.

Как пояснил M24.ru генеральный директор ЗАО "Тролза" Иван Котвицкий, троллейбусы с автономным ходом, произведенные этой компанией, уже курсируют по Санкт-Петербургу и Туле. Также есть договоренность об их поставках в Аргентину. "Наши троллейбусы в Санкт-Петербурге ходят автономно 15 км, учитывая полную загрузку", - отметил он. По словам Котвицкого, стоимость троллейбуса зависит от длины автономного хода, а также внутренней комплектации - кондиционеров, видеонаблюдения и т.д. "Самый дешевый троллейбус с автономным ходом от 5 км будет стоить около 9,5 млн рублей", - объяснил Котвицкий.

Эксперт организации "Город и транспорт" Александр Морозов отметил, что в Новосибирске уже ходят два электробуса от центра города до аэропорта, которые могут автономно проехать 40 км - по 20 км в одну и другую сторону. Они произведены Нефтекамским автозаводом и используют литий-ионные аккумуляторы от новосибирской фирмы "Лиотех" - дочки "Роснано". "На количество километров влияет погода, работающие батареи и кондиционеры", - отметил Морозов.

По его словам, в Москве масса маршрутов, где необходимы такие электробусы. "К примеру, контактная сеть не доходит до пары остановок или поворот невозможен. Натягивать провода дорого и сложно, это расстояние электробус проедет на аккумуляторах", - пояснил Морозов. К примеру, маршрут № 15 изначально планировался от станции метро "Пушкинская" до конца Ярославского шоссе, но из-за того, что контактная сеть не позволяла сделать один поворот, маршрут не удалось проложить.

По словам эксперта, из иностранных производителей электробусы собирает чешская Skoda, польская фирма Solaris.

Завкафедрой транспортной телематики и робототехники МАДИ Владимир Власов в свою очередь пояснил, что ранее Московский троллейбусный завод разработал модель электробуса, способного двигаться автономно до 60 км и объезжать пробки. Бывший директор Московского троллейбусного завода Виктор Хальзов пояснил, что завода уже не существует, ЛиАЗ также больше не выпускает электробусы, так что наиболее вероятный претендент на участие в конкурсе из российских компаний - "Тролза".

Отметим, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственных закупок машин иностранного производства, в том числе для общественного транспорта. Как считает Хальзов, на московских троллейбусах запрет особым образом не отразится. "Все московские и подмосковные троллейбусы и сейчас российских или белорусских производителей. Зачастую могут быть использованы иностранные детали при отечественной сборке", - пояснил он. При этом иностранцам, чтобы участвовать в конкурсах на поставки транспортных средств, придется либо работать в коалиции с отечественными производителями, либо локализовать производство в России.

Марина Курганская