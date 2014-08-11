"Активные граждане" одобрили новые автобусные маршруты

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

Голосование за новые автобусные маршруты завершилось на сайте проекта "Активный гражданин". Как уже сообщал М24.ru, разработкой маршрутов наземного транспорта предложили заняться самими жителям города в рамках краудсорсинг-проекта "Наши маршруты".

Шесть тысяч горожан, зарегистрировавшись в проекте, предложили столичным властям более 1500 схем движения автобусов. Девять маршрутов по разным округам Москвы, наиболее удачных с точки зрения экспертов, вынесли на голосование на портале "Активный гражданин".

"Активные граждане" одобрили все предложенные маршруты, которые будут запущены до конца этого года. Как показали результаты опроса, наиболее востребованным оказалась предложение запустить автобус между станциями метро "Новые Черемушки" и "Каховская" в ЮЗАО: за него проголосовали 72 процента респондентов.

Также большую поддержку населения получили маршруты от Васильцовского Стана до метро "Текстильщики" в ЮВАО (67 процентов голосов пользователей), от Рижского вокзала до Трубной площади в ЦАО (66 процентов голосов) и от 3-го Павелецкого проезда до метро "Пролетарская" в ЮВАО (58,7 процентов голосов).

Эксперты оценят маршруты наземного транспорта, предложенные москвичами

Одобрено по итогам опроса и автобусное сообщение от метро "Планерная" до "Волоколамской" в СЗАО, от "Кунцевской" до района Солнцево в ЗАО, от метро "Войковская" до "Водного стадиона" в САО и от "Медведково" до "Щелковской" в ВАО. А жители Отрадного (СВАО) поддержали запуск нового автобуса в своем районе.

Интересно, что лишь около половины участников голосования сами регулярно ездят в городском наземном транспорте. Еще 30 процентов горожан, выбиравших маршруты, садятся в автобусы время от времени: от пары раз в неделю до нескольких раз в месяц.