Поезд и электричка столкнулись в Москве: что известно о ЧП

Поезд дальнего следования Москва – Брест и электричка Москва – Усово столкнулись на Белорусском направлении МЖД. Есть пострадавшие, часть находится в тяжелом состоянии. Причиной столкновения стал человек, перебегавший пути в неположенном месте. Все, что известно о трагедии – в материале сетевого издания m24.ru.

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Что случилось

Авария произошла в 22:16 8 апреля на Белорусском направлении железной дороги в районе дома № 4, корпус 1 по улице Герасима Курина. Поезд Москва – Брест столкнулся с электричкой Москва – Усово.

Столкновение произошло из-за того, что машинист пригородного состава экстренно затормозил, пытаясь избежать наезда на перебегавшего пути человека. В результате нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, произошло самопроизвольное движение его в обратную сторону с последующим столкновением со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом.

В результате два вагона электрички и секция локомотива сошли с путей. По данным ЦППК, в электричке находились 20 пассажиров, никто из них не пострадал.

Сведения о пострадавших постоянно обновляются, по последним данным их число доходит до 50 человек – столько людей обратились за медпомощью. Эту информацию озвучили в РЖД.

Госпитализированы 12 человек, из них – двое детей. Список попавших в больницах опубликован МЧС.

В течение нескольких часов движение на Белорусском направлении МЖД парализовано: контактная сеть получила повреждения. Железнодорожное полотно не пострадало.

Как ликвидируют последствия

Чтобы перевозить пассажиров с Белорусского вокзала и Одинцово организовали маршруты компенсационных автобусов, сообщили в департаменте транспорта столицы. Они вывезли всех, кому требовалась поездка по железной дороге. Всего автобусами воспользовались около 500 пассажиров.

По словам главы МЧС Владимира Пучкова, более 200 человек и 70 единиц техники работают в зоне чрезвычайной ситуации. Они ликвидируют последствия столкновения поездов, осматривают пострадавших и предпринимают меры к восстановлению движения на железной дороге.

Задерживаются четыре состава. Информация об этом доведена до всех, кто ожидает прибытия поездов.

По данным мэрии и МЧС, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Оперативный штаб ликвидации последствий ЧС возглавил президент РЖД Олег Белозеров, который прервал свой отпуск в связи с инцидентом.

Комментарии официальных лиц

Владимир Путин поручил принять все необходимые меры для ликвидации последствий аварии. О мерах по ликвидации аварии Путина по телефону проинформировали мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков и президент РЖД Олег Белозеров.

Сергей Собянин поручил оказать пострадавшим при столкновении поездов на западе Москвы необходимую помощь.

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что движение поездов будет восстановлено к утру.

Он отметил, что пассажиров, которые не пострадали отправили к родственникам на Белорусский вокзал. Поезд Москва – Брест уже доехал до станции.

Мониторинг состояния всех пострадавших ведется постоянно. Пассажиры, которые направились в город на поврежденном составе, находились под постоянным контролем медиков.

Пучков добавил, что по предварительным данным среди пострадавших есть граждане иностранных государств.