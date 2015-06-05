Все столичные маршрутки оборудуют кондиционерами и валидаторами

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Все маршрутки частных перевозчиков будут оснащены кондиционерами и валидаторами. Оценить изменения в рамках реформы общественного транспорта жители столицы смогут уже в конце этого года, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

На данный момент кондиционерами оборудована лишь каждая пятая маршрутка. Помимо кондиционеров в новых автобусах малой, средней и большой вместимости появятся системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения, аппарели (приспособления для передвижения инвалидов), системы информирования пассажиров.

"Весь подвижной состав будет соответствовать классу не ниже "Евро-5", а проезд можно будет оплатить всеми вариантами городского билетного меню (карта "Тройка", "Единый", "90 минут", ТАТ)", – отметили в пресс-службе.

При этом частным перевозчикам будет выгодно соблюдать расписание, поскольку от этого будет зависеть их доход. Нарушителей ждут штрафы, пени и прочие взыскания, вплоть до расторжения контракта за тяжелые ДТП по вине водителя. За качеством услуг проследят ГКУ "Организатор перевозок" и другие столичные ведомства.

Пассажиры смогут оценить сервис и оставить жалобы через единое мобильное приложение "Мобильная приемная" и портал "Наш город". Кроме того, можно будет обратиться в единый контакт-центр транспортного комплекса Москвы по телефону: 8 (495) 539-54-54.

Напомним, в конце апреля столичные власти объявили конкурсы на обслуживание 31 автобусного маршрута в пяти округах столицы. Новые частные маршруты появятся в Центральном, Северо-Западном, Западном, Южном и Северо-Восточном округе. До июля будет объявлено еще 52 конкурса на 168 маршрутов.

В департаменте транспорта сообщали, что новые автобусы частных перевозчиков смогут перевозить на 30 процентов больше пассажиров. В общей сложности частными перевозчиками будут обслуживаться 211 маршрутов в 9 округах столицы.

Новые автобусы будут оформлены в фирменном стиле "Московского транспорта" и оборудованы системами климат-контроля, приспособлениями для маломобильных пассажиров, а также современными системами информирования. В будущем подвижном составе и на остановках наземного транспорта появится Wi-Fi.

Об истории московских маршруток можно прочитать здесь.