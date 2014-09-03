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Город

03 сентября 2014, 18:00

В День города на ВДНХ устроят мастер-классы и конкурсы

транспорт парки ВДНХ квесты время с детьми Маршрут вежливости

Фото: m24.ru / Татьяна Уханова

6 и 7 сентября столичный департамент транспорта отметит День рождения Москвы праздником "Маршрут вежливости". На ВДНХ в его рамках пройдут мастер-классы и конкурсы, выставки и квесты, концерты и спектакли, сообщает пресс-служба транспортного ведомства.

На "Маршруте вежливости" дети смогут покататься на самокатах и велосипедах, а также попробуют собрать картонный автомобиль размером с настоящую машину. Посетителей ВДНХ пригласят на танцевальные уроки, мастер-классы по лепке, изготовлению поделок, росписи витражей и дерева.

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Гости праздника увидят и кукольное представление. Ростовые куклы расскажут ребятам о правилах дорожного движения и о том, как следует вести себя в транспорте. Кроме того, по аллеям ВДНХ будут прогуливаться артисты, переодетые в классиков литературы - Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского.

Начало праздника – в 12.00 у павильона №75.

Напомним, что праздник, посвященный Дню города, станет не первой инициативой департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, носящей название "Маршрут вежливости". Ведомство в рамках специальной программы биеннале уличного искусства "Артмоссфера" представило в конце августа проект "Линия искусства. Маршрут вежливости". Три троллейбуса маршрута "Бк", курсирующие по Садовому кольцу, расписали уличные художники.

В Москве запустили проект "Линия искусства. Маршрут вежливости"

Необычные троллейбусы будут выходить на линию ежедневно в течение месяца, но этот срок, возможно, продлят, если красочный общественный транспорт придется москвичам по вкусу.

День города в столице по традиции отметят в первые выходные сентября. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и праздничные концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе, Цветном бульваре и Бульварном кольце. Кроме того, на ВДНХ состоится "Детский День города".

Бесплатные экскурсии, выступления популярных музыкантов, джазовые концерты, театральные постановки и шоу барабанщиков - более 1 тысячи праздничных мероприятий, посвященных Дню города, пройдут 6 и 7 сентября. Полная программа - здесь.

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Сюжет: День города-2014

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