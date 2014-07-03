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03 июля 2014, 16:36

Автобусный маршрут №901 не будет сокращен - Ликсутов

транспорт наземный транспорт автобусы маршруты Активный гражданин

Фото: m24.ru

Автобусный маршрут №901 сокращен не будет, сообщила в четверг пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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В рамках проекта "Активный гражданин" был создан опрос о целесообразности сокращения маршрута №901. Почти 59% участников опроса эту инициативу не поддержали. При этом 34% опрошенных отметили, что изменения не станут проблемой, так как они пересаживаются с автобуса на метро именно на станции "Кантемировская". И лишь 7% участников обсуждения затруднились ответить.

Автобус №901 следует по маршруту от района "Бирюлево Восточное" до станции метро "Коломенская" через улицы Липецкая, Элеваторная, 6-я Радиальная, район Царицыно, станцию метро "Кантемировская" и далее в направлении центра города по Пролетарскому проспекту и проспекту Андропова до станции метро "Коломенская". Маршрут планировалось сократить до станции метро "Кантемировская".

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