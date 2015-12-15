Запрет на турецкие продукты не скажется на снабжении Москвы

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Несмотря на вводимые экономические ограничения в отношении Турции, в Москве не ожидается проблем с обеспечением продуктами или ростом цен на них, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на замруководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Евгения Дридзе.

По его словам, турецкую продукцию могут заменить товары из Израиля. "Возможности на рынке (для израильских продуктов) откроются – это факт, за счет этого не будет дефицита продуктов, и не должны полезть цены. Я не думаю, что потребители должны заметить сам факт какой-то замены", – рассказал Дридзе после заседания форума "Умные города: раскрытие инновационного кода", который прошел в рамках дней Тель-Авива в Москве.

Замещение продуктов ожидается также из стран латинской Америки. С ними заключены соглашения на поставки в Россию сыров, орехов и фруктов. "Кроме этого у нас продовольствие идет из Китая, что-то идет уже из Израиля, у нас по статистике среди израильского экспорта где-то 4–5 место занимает по продовольствию, но мы хотели бы, чтобы оно вышло повыше", – пояснил чиновник.

Дридзе также отметил, что несколько месяцев назад началось взаимодействие с ЮАР по вопросам поставки в Россию мясной продукции и фруктов.

Напомним, Россия ввела ряд экономических ограничений против Турции, чьи ВВС 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24. С 1 января 2016 года РФ запретила ввоз из Турции ряда продуктов, в частности, мяса курицы и индейки, томатов, репчатого лука, цветной капусты, огурцов, апельсинов и мандаринов, винограда, яблок, груш, персиков и слив, клубники.