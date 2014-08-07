Продуктовый переворот: как изменится ассортимент магазинов и кафе

Какие продукты могут исчезнуть с московских прилавков

С 7 августа в России введен запрет на поставки продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. О том, как изменится ассортимент столичных магазинов, читайте в материале M24.ru.

Под запрет попали говядина, свинина, рыба, сыры, молоко, овощи и фрукты. Впрочем, некоторые из этих продуктов и раньше из-за границы не ввозились. Как напомнил М24.ru руководитель управления по коммуникациям группы компаний "Черкизово" Александр Костиков, куриным мясом Россия уже практически полностью обеспечивает себя сама, так что в этом сегменте рынка для покупателей ничего не изменится.

Другое дело – свинина: примерно 30% рынка свиного мяса приходилось на поставки из-за рубежа. Но и здесь запрет не стал неожиданностью: с весны этого года импорт свинины в Россию из ряда европейских стран и Австралии уже запрещен, так что покупатели уже заметили определенный рост цен, вызванный дисбалансом между спросом и предложением. "Чтобы закрыть данный сегмент рынка, отечественным производителям потребуется, наверное, несколько лет, – отметил Костиков. – Но сейчас можно переориентироваться на другие страны, например, на Бразилию, которая будет счастлива поставлять нам мясо".

Представители агропромышленного холдинга "Мираторг" и вовсе готовы быстро увеличить производство. Представитель пресс-службы компании Дмитрий Сергеев сказал М24.ru, что замещение импорта уже является основой стратегии холдинга, который за 2014 год планирует выпустить свыше 370 тонн мясной продукции. Например, в сентябре компания запускает крупнейшее в Европе производство говядины – когда завод выйдет на полную мощность, он сможет обеспечить 10 процентов всего российского рынка говядины.

Но полностью своим мясом все же не обойтись: сейчас доля импорта в продукции "Мираторга" составляет 9 процентов. "Холдинг заместит выпадающие вследствие санкций РФ объемы поставок мяса из Европы, Канады, Австралии, США за счет стран Южной Америки. Наши партнеры в Бразилии, Аргентине и других странах региона готовы увеличить поставки основных видов качественного мяса на российский рынок", – сказал Дмитрий Сергеев и добавил, что сложившаяся ситуация еще раз продемонстрировала необходимость развивать собственное производство.

Фото: ИТАР-ТАСС

С российскими производителями солидарен президент общественной организации "Опора России" Александр Бричалов. Он сообщил в эфире радио "Москва FM", что решение о запрете импортных продуктов является положительным. По мнению Бричалова, импортные продукты по качеству часто уступали отечественным: "Ввозимая продукция из многих стран не соответствовала качеству даже нашей внутренней продукции. Наши товаропроизводители, сельхозпроизводители практически не имели доступ на рынок со своей продукцией из-за того, что завозимая продукция из ЕС, например, имела больше преференций, отработанные программы поддержки". Президент "Опоры России", объединяющей более 450 тысяч предпринимателей, считает, что представителей отечественного бизнеса достаточно ресурсов, чтобы заполнить полки во всех отделах продуктовых магазинов: не только мясных, но и молочных и овощных.

С молочными товарами проблем возникнуть не должно. Даже крупные иностранные бренды никуда с наших прилавков не денутся. К примеру, компания Danone, для которой Россия – один из крупнейших рынков мира, закупает в России 90 процентов молочного сырья для своей продукции и производит ее здесь же, на 20 заводах. Об этом сообщила агентству РИА Новости директор по связям с общественностью компании Марина Балабанова. По ее словам, импортировать сейчас приходится лишь то, что не производят внутри страны, - экзотические фрукты для добавления в йогурты. Следовательно, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Простоквашино" и другие бренды Danone по-прежнему останутся в продаже.

Другим придется хуже: представители финской компании Valio ранее сообщили РИА Новостям, что ввозят в нашу страну практически 100 процентов сырья. А сегодня стало известно, что Valio приостановил свои производственные линии, выпускающие масло и прочие продукты для поставок в Россию.

Уменьшится выбор сыров на магазинных прилавках. Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Андрей Карпов рассказал ИТАР-ТАСС, что ассортимент сыра из-за санкций сократится на 25-30 процентов, а наиболее дорогих сыров станет почти вполовину меньше. Ведь знаменитые европейские сыры, которые производятся в определенных регионах по традиционным технологиям, трудно заменить российскими сортами.

Оскудеют, хотя и не так сильно, полки рыбных отделов супермаркетов: по оценке Андрея Карпова, их ассортимент станет на 15-20 процентов меньше, так как поставки живой рыбы в розницу пока отработаны достаточно плохо. Впрочем, проблему пытаются решить: по инициативе министерства торговли Московской области прорабатываются варианты доставки охлажденной рыбы из Крыма.

Зато с другими видами продовольствия ситуация лучше: граждане России обеспечены куриным мясом на 90 процентов, говядиной – на 60 процентов, а молоком (и молочными продуктами за исключением сыра) на 95 процентов.

Глава Министерства сельского хозяйства Николай Федоров рассказал каналу "Москва 24", что недостаток импортных продуктов можно будет восполнить за счет поставок из Бразилии, Уругвая, Парагвая, Аргентины и Белоруссии.

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Более конкретные прогнозы о том, какой именно привычной еды будет теперь недоставать россиянам, дали представители торговых сетей и ресторанов.

Директор по внешним связям группы компании "Дикси" Екатерина Куманина сообщила М24.ru, что покупателям не стоит ждать существенных изменений: формат магазинов таков, что большинство поставщиков отечественные. Например, мясо и птица, а также кисломолочные напитки - только российского происхождения, а импортного молока составляет меньше 1 процента. Разве что норвежская красная рыба пропадет с прилавков, но уже есть предварительная договоренность о поставках с Дальнего Востока нерки, кижуча и горбуши, тем более что эти лососевые полезнее.

А вот сыры из Европы действительно отечественными не заменишь. Еще сложнее заменить фрукты: в определенные сезоны из Европы поставлялось более половины ассортимента фруктовых отделов. Но Екатерина Куманина рассчитывает, что сеть заменит европейские яблоки и груши на фрукты из Азии, Латинской Америки и Африки, Сербии, Македонии, Турции, Белоруссии, а также будет закупать больше продукции у родных поставщиков из Кубани, Краснодарского и Ставропольского края. "Проблем с овощной продукцией не предвидится, российские сельхозпроизводители полностью обеспечивают потребности рынка", – подчеркнула Куманина.

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев поделился с Агентством "Москва" информацией о рыбных деликатесах, которых лишатся российские гурманы. Теперь в столичных магазинах нельзя будет купить охлажденную семгу из Норвегии, которой сейчас продается примерно 400-500 тонн в неделю. А поскольку срок хранения охлажденной семги составляет всего две недели, распрощаться с ней потребителю предстоит в самое ближайшее время: нынешних запасов надолго не хватит. Впрочем, возможно, норвежскую рыбу смогут заменить исландской.

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"Помимо семги, будет трудно найти "пивную" креветку, которая прибывала в Россию из Канады и Дании" – напугал любителей пива Виталий Корнеев. А замороженная селедка, скумбрия и мойва хоть и останется в продаже, но подорожает, так как сейчас Норвегия поставляет четверть рыбы этих сортов в наших магазинах. Еще вырастут цены на красную икру: треть рынка заполняют поставки из США, и с ее исчезновением отечественный деликатес станет существенно дороже.



Анна Макарова