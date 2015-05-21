Разработаны правила торговли в автолавках

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В Минпромторге разработали правила для автолавок, в которых цены могут быть до 40 процентов ниже, чем в торговых сетях.

Представитель Ассоциации производителей и реализаторов мясо-молочной и рыбной продукции Илья Завельский рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что производители готовы к такому формату торговли.

"На сегодняшний день документов, разрешающих мобильную торговлю, пока нет. Минпромторг бьется за то, чтобы этот формат торговли был. Закон вот-вот должен быть одобрен всеми ведомствами и тогда он будет внесен на рассмотрение Госдумы. Мы готовы к такому формату торговли, знаем требования и будем конкурентоспособны.

Мы сможем сделать цены ниже, чем в сетях, особенно на продукцию малых производителей, которые пока не могут попасть в сети. Кроме того, автолавка может приезжать в любое время и место", – пояснил он.

По словам эксперта, к автолавкам есть определенные требования: обязательно должны быть холодильники и рукомойник с горячей и холодной водой. Машины в основном будут работать от предприятий или небольших цехов. Вечером автолавки будут находиться на территории этих предприятий и загружаться продукцией.

Как пишут "Известия", согласно правилам Минпромторга, все машины должны быть пронумерованы знаками государственной регистрации. В крупных населенных пунктах их должны будут оборудовать системами геолокации.

Для производителей работать с автолавками будет не менее выгодно, чем с оптовиками и розничными сетями. При этом цены на продукцию в "магазинах на колесах" будут существенно ниже.

"Практика размещения мобильных торговых объектов напрямую от товаропроизводителей позволяет с первых дней продаж достигать цен ниже рыночных на 20–25 процентов для мясной гастрономии, на 35–40 процентов – для рыбы, на 10–15 процентов – для хлебобулочных и молочных изделий", – цитирует издание замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

Напомним, в марте столичные власти разработали и презентовали формат новых магазинов на колесах. За модернизацию автолавок москвичи могли проголосовать в сервисе "Активный гражданин".

Работать автомагазины во дворах будут по четкому графику: утром машина приезжает и вечером уезжает.