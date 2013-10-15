Форма поиска по сайту

15 октября 2013, 14:43

Экономика

Власти нашли новые площадки для арендаторов закрытой базы в Бирюлево

Фото: ИТАР-ТАСС

Продавцам, арендовавшим площади на закрытой плодоовощной базе в районе Бирюлево Западное, подобрали новые места размещения, сообщает во вторник, 15 октября, пресс-служба московского Правительства со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка. Арендаторами было занято 80 тысяч квадратных метров, что составляет только 10% от площади всех столичных баз.

На сайте департамента торговли и услуг Москвы разместили информацию о том, на каких столичных базах имеются свободные арендные площади. Власти также нашли в районе Варшавского шоссе площадки для стоянок большегрузного транспорта, рассчитанные более чем на 500 мест.

Сюжет: Дело об убийстве Егора Щербакова
