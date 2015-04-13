Форма поиска по сайту

13 апреля 2015, 15:51

Экономика

На форуме Online Retail Russia расскажут об инвестициях и экономии

Фото: ТАСС

16 и 17 апреля в Москве пройдет международный форум Online Retail Russia 2015. Участие в нем примут 500 руководителей бизнеса из традиционного сетевого ритейла и компаний интернет-торговли и услуг. Эксперты обсудят, на чем нужно экономить и во что инвестировать.

Основными темами форума станут новые форматы в борьбе за покупателя, мобильная коммерция, антикризиный опыт игроков рынка, основные направления оптимизации издержек на всех этапах работы магазина.

Среди участников и спикеров представители торговых сетей, телеканалов, директора по продажам, маркетологи. С полным расписание можно ознакомиться здесь.

Участие в форуме платное, необходимо зарегистрироваться.

