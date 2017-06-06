Восьмая страна разорвала дипотношения с Катаром

Фото: ТАСС/UIG

Республика Маврикий стала восьмой страной, которая разорвала дипломатические отношения с Республикой Катар, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на саудовский новостной портал Sabq.

Ранее из-за подозрений в поддержке террористических группировок "Аль-Каида" и ИГ" (запрещены в России) с Катаром разорвали отношения семь стран: Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия и Мальдивы.

Ряд арабских государств ввел ограничения на поставки продовольствия в Катар. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией отказалась от участия Катара в военной операции в Йемене.

Дипломатам Катара и простым гражданам приказано покинуть Арабские страны. Были прекращены воздушное и транспортное сообщения с Дохой.