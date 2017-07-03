Несколько арабских стран продлят действие ультиматума Катару

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Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет согласились с Кувейтом продлить действие ультиматума Катару. Срок продлен на 48 часов, передает телеканал "Аль-Арабия".

Арабские государства выдвинули Дохе обвинение. Ранее Кувейт передал список требований арабских государств к Катару. Главы внешнеполитических ведомств четырех арабских стран планируют собраться в среду, 5 июля, в Каире для обсуждения ситуации вокруг Дохи.

Напомним, ряд арабских стран разорвали отношения с Катаром 5 июня. Официальную Доху обвиняют в пособничестве террористам.

Позже Катар обязали закрыть военную базу Турции, а также прекратить с турецким правительством военное сотрудничество, а также выплатить некую сумму, которая пока не оговаривалась.

Все требования предсказано выполнить в десятидневный срок. На это министр иностранных дел страны Мохаммед бин Абдель Рахман аль-Тани заявил, что это будет возможным только после снятия блокады.