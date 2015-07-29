Снос павильона "Рюмка" остановлен не будет – Шереметьево

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Работы по сносу павильона "Рюмка" Шереметьево приостанавливать по просьбе министерства культуры Московской области не будут, сообщили m24.ru в пресс-службе аэропорта.

Ранее Минкультуры области направило гендиректору аэропорта Михаилу Василенко письмо с просьбой до проведения экспертизы и придания объекту охранного статуса не проводить на объекте какие-либо работы.

В Шереметьеве на это ответили, что "основанием для приостановки работ могут быть только законные требования госорганов, выдвинутые в установленном порядке".

Также в пресс-службе добавили, что павильон не числится в перечне выявленных объектов культурного наследия, и, согласно закону, не имеет никакого охранного статуса.

В Шереметьеве также отметили, что Министерство культуры области должно было проинформировать собственника объекта, но компания уже не является собственником "Рюмки".

Павильон, получивший название "Рюмка" из-за своей формы, изначально был запроектирован как визитная карточка аэропорта "Шереметьево". В нам находилась диспетчерская. Павильон был открыт в 1964 году, последний рейс, управляемый оттуда, отправился в начале 2015 года.

Сейчас в связи с реконструкцией терминала "В" начались работы по сносу объекта, затем там построят новый терминал. Работы проходя в рамках мероприятий по подготовке к Чемпионату мира по футболу-2018.