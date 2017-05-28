Друг исполнителя теракта в Манчестере рассказал о "промывке мозгов"

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Peter Byrne

Друг исполнителя теракта в Манчестере Салмана Абеди рассказал о причинах его радикализации, сообщает телеканал Sky News.

По словам рэпера под псевдонимом Geko, который знает Абеди с детства, раньше тот был добрым и веселым молодым человеком, но оказался под влиянием радикальной группировки, действующей в Манчестере. Эта группа "всем промывает мозги".

Рэпер отметил, что его друг серьезно увлекся религией несколько лет назад, однако "по-настоящему религиозным" так и не стал. А произошедшее стало для него большой неожиданностью. "Это неправильно, и я не знаю, почему он это сделал. Я не знаю, о чем он думал", – сказал Geko.