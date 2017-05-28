Форма поиска по сайту

28 мая 2017, 09:57

Происшествия

Друг исполнителя теракта в Манчестере рассказал о "промывке мозгов"

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Peter Byrne

Друг исполнителя теракта в Манчестере Салмана Абеди рассказал о причинах его радикализации, сообщает телеканал Sky News.

По словам рэпера под псевдонимом Geko, который знает Абеди с детства, раньше тот был добрым и веселым молодым человеком, но оказался под влиянием радикальной группировки, действующей в Манчестере. Эта группа "всем промывает мозги".

Рэпер отметил, что его друг серьезно увлекся религией несколько лет назад, однако "по-настоящему религиозным" так и не стал. А произошедшее стало для него большой неожиданностью. "Это неправильно, и я не знаю, почему он это сделал. Я не знаю, о чем он думал", – сказал Geko.

Теракт произошел на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде в Манчестере 22 мая. Жертвами взрыва стали 22 человека, 64 пострадали.

Исполнителем оказался 23-летний Салман Абеди. Выяснилось, что теракт он планировал около года. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

