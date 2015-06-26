При теракте в Тунисе пострадала одна гражданка России – МИД

Во время теракта в Тунисе ранения получила гражданка России

При теракте в Тунисе пострадала одна гражданка России. Посольство РФ в Тунисе в координации с тунисскими МИД и компетентными органами выясняет, были ли еще россияне среди пострадавших при теракте. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"По предварительной информации, 27 человек погибли, 20 получили ранения, в том числе одна гражданка России. О национальной принадлежности погибших туристов официальных данных пока нет", – отметили в МИД.

Напомним, двое вооруженных людей открыли стрельбу на пляже у отеля Imperial на курорте Эль-Катауи под городом Сус в Тунисе. Один нападавший был убит, второй арестован. По последним данным, в результате погибли 28 человек, ранения получили от 36 до 39. Среди погибших и пострадавших есть граждане Великобритании, Германии, Бельгии и Ирландии.

В Москве "решительно осуждают эту зверскую террористическую акцию в отношении мирных тунисцев и иностранных граждан", направленную "на подрыв стабильности и безопасности в дружественном Тунисе".

"Расцениваем случившееся как отвратительное преступление, которому нет и не может быть никаких оправданий. Его организаторы и исполнители должны понести заслуженное суровое наказание. Выражаем искренние соболезнования близким и родственникам погибших", – заявили в министерстве.

Стоит отметить, что по данным ТАСС, вооруженные люди приплыли на пляж на надувной лодке. Сначала они начали стрелять на пляже, а затем ворвались в здание гостиницы Imperial.