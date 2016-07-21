Пострадавшая при теракте в Ницце жительница Гатчины вернулась в Россию

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Пострадавшая при теракте в Ницце 60-летняя жительница Гатчины Галина Соколова вернулась в Россию. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в администрации Ленинградской области.

Французские врачи приняли решение о выписке женщины в среду, 20 июля. Соколову перевезли на родину регулярным рейсом. Пострадавшую на машине "скорой" доставят в больницу для обследования.

Жительница Гатчины и сотрудница гатчинского МУП "Тепловые сети" Галина Соколова приехала в Ниццу как турист. Путевку во Францию ей подарили родственники на ее юбилей.

14 июля во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. Вечером мужчина на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной в Ницце. Водитель был застрелен полицией.

Позже водитель грузовика был опознан как Мохаммед Ляуэж Булель, 31-летний выходец из Туниса, проживавший в Ницце. Он работал водителем в службе доставки. Личности всех 84 жертв теракта в Ницце формально установлены.