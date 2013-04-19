Подозреваемые в бостонских терактах могли приехать в США из России

Фото: vesti.ru

Подозреваемые в совершении терактов в Бостоне приехали из российского региона рядом с Чечней. Они жили на территории США более одного года, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

А CBS News утверждает, что подозреваемые могли приехать либо из Чечни, либо из Турции. При этом они не студенты и легально проживали в США.

Один 20-летний подозреваемый был убит во время перестрелки с полицией. При этом сработали взрывные устройства. А другой подозреваемый, 19-летний Джохар Царнаев, в настоящее время находится в розыске. Об этом сообщила бостонская полиция в своем микроблоге в Twitter.

Предполагаемые террористы проживали в Кембридже, штат Массачусетс.

Подозреваемые в теракте в Бостоне не состояли на учете в Генконсульстве России в Нью-Йорке, вопрос об их гражданстве выясняется, уточнили РИА Новости в дипломатической миссии. По словам одного из дипломатов, гражданство подозреваемых будет выясняться через контакты с американскими властями.

Напомним, 15 апреля в США во время финиша Бостонского марафона произошел двойной взрыв. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека и более 140 были ранены.