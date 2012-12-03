Техосмотр в России: изменения последних лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Трудно найти такую же болезненную тему для российских автовладельцев, как прохождение техосмотра. Власти страны неоднократно заявляли о необходимости реформировать существующую систему и найти компромисс с водителями. Обо всех значимых изменениях процедуры техосмотра в последние годы рассказывает M24.RU.

Недовольство системой техосмотра зрело давно. На бумаге все выглядело красиво - приехал в сервис, быстро прошел осмотр, получил талон и весь год можешь ни о чем не беспокоиться. Это для владельцев легковых автомобилей, не использующихся для перевозки пассажиров. На самом деле, автовладельцу приходилось пройти семь кругов ада, прежде чем получить вожделенный талончик.

Начнем с того, что очередь в центры, занимающиеся осмотром автомобилей, стоило занимать еще глубокой ночью - наплыв желающих был огромен и открытых центров на всех не хватало. Достаточно тяжелой была и процедура техосмотра, где проверяли не только техническое состояние автомобиля, но и соответствие некоторым стандартам, принятым в России. Установил на Volvo фирменные брызговики? Нельзя, подстраивайся под общепринятые стандарты.

Подобный способ прохождения техосмотра становился серьезной преградой даже для законопослушных водителей. По информации "Движения автомобилистов России", в 2006 году более 60% автовладельцев получили технический талон неформальным путем (с помощью взяток, "по знакомству" и т.д.).

Что изменилось?

Первые шаги по изменению существовавших норм проведения техосмотра были предприняты в 2010 году. 27 ноября вступило в силу постановление правительства России об изменении порядка прохождения технического осмотра. "Революционных" решений власть автовладельцам не предложила, но немного уменьшила количество документов, необходимых для успешного прохождения осмотра - водителям разрешили не предъявлять медицинскую справку.

Изменили и правила прохождения техосмотра для транспортных средств и прицепов, предназначенных для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Срок прохождения техосмотра стал составлять год (раньше - полгода).

Водители отнеслись к нововведению настороженно, многие были недовольны отменой медицинской справки и указывали на необходимость более тщательного контроля за здоровьем автовладельцев.

Затем с инициативой выступил президент РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что техосмотр следует отменить. Глава государства отметил, что очереди на пунктах инструментального контроля в Москве стали такими огромными, что не обращать на них внимание уже невозможно.

В мае 2011 года Медведев выступил с новыми предложениями. Президент сказал, что, техосмотр отменять не стоит, но необходимо существенно изменить процедуру его прохождения. Обязанности проведения техосмотра необходимо возложить на Российский союз страховщиков (РСС) вместо ГИБДД, а право осуществлять процедуру осмотра получат частные операторы техосмотра, аккредитацию которым будет выдавать РСС.

Кроме того, по мнению Медведева, новые автомобили, с момента выпуска которых не прошло трех лет, не должны подлежать проверке, а сам техосмотр стоит отменить до 2012 года.

Инициатива главы государства вылилась в федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств", принятый 1 июля 2012 года. Новые автомобили от техосмотра освободили, а все остальные обязали проходить техосмотр с 2012 года, уже по новым правилам. Сам техосмотр сделали необходимым для получения страхового полиса ОСАГО. Проведение проверки технического состояния автомобилей возложили на плечи частных организаций, которых аккредитовывал РСС, но тем, кто привык проходить техосмотр в ГИБДД, сделали поблажку, - контрольные пункты будут функционировать вплоть до 2014 года.

Новая система сразу понравилась водителям. Впрочем, не обошлось и без негативных для них моментов, в частности, правительству пришлось увеличивать стоимость прохождения техосмотра. Уже в 2012 году она возросла более чем на 30%. Здесь не стоит забывать, что помимо стоимости самой процедуры, водитель должен оплатить и квитанцию госпошлины техосмотра. В столице она составляет 300 рублей.

Но и эти изменения не стали последними. 3 декабря 2012 года Медведев, теперь уже как председатель правительства РФ, подписал постановление, отменяющее талоны техосмотра. Они исключаются из списка документов, подтверждающих прохождение ТО, и заменяются диагностической картой. Кроме того, с декабря осуществлять процедуру ТО разрешили автомобильным дилерам. Таким образом, любой владелец автомобиля может обратиться для прохождения техосмотра в салон официального дилера.

За рубежом

Во Франции техосмотр проводится после трех лет эксплуатации новой машины. Затем - каждые два года. Присутствовать на процедуре - не обязательно, за владельца все сделает автомастерская, постоянно обслуживающая автомобиль клиента. Среднее время прохождения контроля - 1 час.

В Голландии автомобили не проходят техосмотр первые три года после выпуска. Машины старше трех лет проходят контроль раз в два года. Такая же система действует в Швеции и Японии.

В Великобритании обязанность проводить осмотр автомобиля возложена на министерство транспорта. Никаких строгих сроков прохождения техосмотра нет, но, как правило, автовладельцы проходят техосмотр раз в год или после пробега 10000 миль. Процедуру контроля можно пройти в любом автосервисе, эксплуатация автомобиля, не прошедшего ТО, запрещена.

В США вопрос о техосмотре отдан на откуп законодательствам штатов. В 13 штатах такого понятия как ТО вообще нет. В одних штатах контроль за техническим состоянием автомобиля проводится раз в год, в других - раз в два года, но неизменно одно, там, где ТО существует - его проводят частные компании.

В Китае порядок прохождения техосмотра регламентируется законом провинции. В каждой провинции - свое законодательство, поэтому единого порядка прохождения ТО не существует.

В Бельгии автомобили проходят осмотр после прохождения 15000 миль. Присутствие владельца или водителя на процедуре необязательно.

А в Австралии техосмотр проводят лишь при постановке автомобиля на учет или смене владельца машины.