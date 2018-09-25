"Труд, общение и немного везения". Молодые актеры – о пути к вершинам мастерства

Актерская профессия у обычных людей ассоциируется чаще всего с красной дорожкой, славой и большими гонорарами. Правда, так бывает лишь у немногих счастливчиков. И из тысяч актеров, работающих в нашем городе, каждый сможет назвать едва с десяток имен.

Редакция портала Москва 24 пообщалась с двумя молодыми актрисами и одним актером, чтобы узнать, насколько их реальная жизнь отличается от расхожего представления об актерских буднях, и правда ли, что главная мечта любого актера – известность и почитание.

Елена Быркина (играет в Электротеатре Станиславский)

– Как давно ты в профессии?

– Если считать годы моего обучения, то в профессии я с 2011 года, то есть уже семь лет.

– Чего ты ждала от жизни, когда шла учиться на актрису? Были ли какие-то ожидания, которые не оправдались?

В детстве мне казалось, что артисты живут кочевой жизнью, много путешествуют. По факту я работаю в театре, в такой ситуации он становится домом, и какие-то выезды случаются очень редко. Так что я ничего не ждала, просто всегда горела этим делом и хотела им заниматься. Правда, я думала, что в действительности все будет гораздо проще: выучил текст, вышел на сцену и играй.

Фото: Виктория Клюева



На самом деле, в профессии есть очень много нюансов. Есть вопросы по отдельным вокальным репетициям, репетиции по фехтованию, сцендвижению. Очень много подготовительных работ перед тем, как ты выйдешь на сцену! А мне казалось, что это просто такие люди безумно талантливые – они выходят и так живут на сцене. В реальности все гораздо и гораздо сложнее.

– Имея актерский диплом, какие шансы прославиться и что для этого надо делать? У тебя есть такая цель?

– Имея или не имея актерский диплом, я считаю, шансы прославиться у всех совершенно равны. Мне кажется, для этого надо быть в центре событий, очень много читать, ходить на мероприятия, знать режиссеров в лицо, знать их работы, "быть в теме". С другой стороны, если вопрос идет о славе, даже при большом желании таких вещей сложно добиться специально. Просто есть люди, которых находят и на улице – такие судьбоносные вещи либо случаются, либо нет.

У меня нет такой цели. Мне бы хотелось (дай Бог, чтобы это получилось), чтобы театр перестал иметь какую-то порнографическую окраску, как в последнее время. Мне это не нравится. Раньше все смеялись над театром, что он весь такой классический, с нафталиновыми платьями, ненастоящими голосами, потом, наоборот, произошел полный сбой – на сцене голые люди барахтаются и валяются в грязи. Поэтому, когда говоришь про современный театр, у людей это, скорее, воспринимается как что-то негативное. Хотелось бы, чтобы современный театр не звучал, как что-то грязное, а стал тем прекрасным, что помогает человеку расти.

– Что происходит сейчас в твоей профессиональной жизни? В каком направлении ты движешься?

– Я переквалифицировалась. В институте я училась у Владимира Борисовича Коренева, он народный артист России, давший нам Человека-амфибию. Когда я была на третьем курсе в драматический театр Станиславского, в котором он работал, пришел новый худрук. Он решил реформировать театр и сделать его совершенно другим. Нужны были не актеры, а талантливые вокалисты. Проводился кастинг, и наш педагог рекомендовал нам, своим студентам, сходить на него. Среди этих ребят пошла и я, нас четверых взяли в театр, и из актеров мы "превратились" в профессиональных певцов.

Мы освоили музыкальный материал и сейчас поем оперу. Я в восторге от того, что занимаюсь музыкой – это очищает духовно, при этом для меня в музыке все кажется проще. Понятно, что в ней есть своя глубина, но при этом и определенные законы, которым ты следуешь, идешь по этой схеме, наполняя при этом чем-то своим. А театр – это все-таки вещь субъективная. Актер может играть, чувствовать внутри себя, рыдать, а режиссер будет сидеть, смотреть на него и говорить, что все не то. Поэтому мне очень нравится быть с музыкой, идти вместе с ней – в этом направлении я сейчас и двигаюсь.

Роль мечты: Бланш из пьесы "Трамвай "Желание".

Где и когда можно увидеть: Электротеатр Станиславский, "Синяя птица" (27, 28, 29 декабря), мюзикл "Парасомнии" (21, 22, 23 ноября), опера "Проза" (29, 30 октября).

Советует посмотреть: опера "Проза" (реж. Владимир Раннев), фильмы "Дурак" (реж. Юрий Быков), "Про уродов и людей" (реж. Алексей Балабанов).



Данила Шевченко (играет в кино и театрах "Эрмитаж", "Практика")

– Как давно ты в профессии?

– С третьего класса, то есть уже двадцать лет. В девять лет я пошел в театральную студию, остался там до одиннадцатого класса. К моменту окончания школы я уже большую часть жизни посвятил театру. Мне повезло – с первой попытки я с самым высоким баллом поступил в Петербурге в театральную академию на курс к Вениамину Михайловичу Фильштинскому. Мастеру, у которого учились Ксения Раппопорт, Михаил Трухин, Михаил Пореченков, Константин Хабенский.

С третьего курса я попал в театр Льва Додина МДТ, там "отслужил" три с половиной сезона и через год после того, как закончил академию, ушел из театра и переехал в Москву. Здесь у меня не было никаких творческих зацепок. Как и многие актеры, я тут же устроился официантом в кафе на "Белорусской".

Фото: Илья Северов



В нашей профессии очень многое – дело случая. Я долго бился в разные двери, пытался попасть в кино, хотя в Питере у меня уже был большой список из сыгранных ролей в театре и кино, успел облететь полмира с гастролями. Однажды совершенно случайно увидел в соцсети как Эдуард Бояков, в то время художественный руководитель театра "Практика", выложил пост о том, что разыскиваются актеры для нового спектакля "Кеды". А я в тот момент уже как-то приуныл и решил ничего не отправлять, потому что все равно ничего не получится. Но мой бывший агент из Питера буквально заставила отправить резюме, после этого меня позвали на кастинг и утвердили в конечном итоге на главную роль.

В 2013 году мы выпустили этот спектакль, он вошел в рейтинги лучших постановок года! На него стали приходить кастинг-директоры, так меня стали замечать и приглашать в кино. Этот маленький случай стал судьбоносным для меня. Где-то через год после переезда в Москву я смог оставить работу официантом и стал работать по профессии.

– Чего ты ждал от жизни, когда шел учиться на актера? Были ли какие-то ожидания, которые не оправдались?

– На самом деле, я всегда знал, что это сложная профессия и огромная работа. Более-менее нормальные роли в кино – это либо дело случая, либо надо так сильно хотеть, чтобы судьба, грубо говоря, тебе их дала. Я всегда настраивал себя на лучшее, но зачастую актерская профессия – это тяжкий и не такой высокодоходный труд, так что я был готов к сложностям.

К моменту поступления я уже семь лет провел в театральной студии, где занимался каждый день без выходных. У меня даже были награды, так что актерские будни я себе примерно представлял. Я знал, что это ход ва-банк – все будет либо хорошо, либо сложно. Потому что даже сейчас, когда у меня есть главная роль в большом кино, бывают взлеты и падения. Бывает так, что ты с утра до ночи работаешь и не представляешь, когда смогу отдохнуть хоть немного, а потом – бац и на полгода – вообще ничего. А потом, в самый последний момент, когда уже вообще край, снова что-то приходит. У меня обычно именно так – когда уже думаешь, все, завтра опять пойду официантом устраиваться, приходит какая-то работа.

Когда я уже ушел из МДТ – Театра Европы, через какое-то время мне предложили съездить в Париж на гастроли и сыграть Федотика в спектакле "Три сестры". К тому моменту я уже был официантом и думал, что надо придумать какой-то бизнес – онлайн-школу игры на гитаре или перепродавать что-то из Китая. И вот я полетел на гастроли, там гулял по Парижу, потом вернулся в отель, уснул и мне приснилась божья коровка в виде удлинителя. Спустя три года после этого, когда технологии 3D-печати стали дешевле, я реализовал эту идею. Получил патент и теперь, когда у меня сложные периоды, сажусь за свои удлинители в виде божьих коровок – их я делаю путем литья жидкого пластика в резиновые формы. Таким образом, я освоил и новую профессию, которая всегда выручит.

– Имея актерский диплом, какие шансы прославиться и что для этого надо делать? У тебя есть такая цель?

– Надо работать, быть на виду, общаться с людьми из профессии, стараться ходить на тусовки. Вообще, очень важен акт коммуницирования с людьми! Потому что, если с тобой неинтересно общаться тем же режиссерам, то они с тобой не будут работать. Особенно это важно в начале карьеры – много общаться и уметь себя продавать. Придумывать себе моноспектакли, звать на них людей, знакомиться с режиссерами и продюсерами.

Конечно, важна и удача – сколько было историй, когда человек просто шел по коридору "Мосфильма", его замечали, и с этого начинался взлет карьеры! Даже у меня однажды было, что я выходил с "Ленфильма", меня остановили и пригласили на пробы. Правда, не помню, снялся я там в итоге или нет, но такое тоже бывает.

Мне хотелось бы перейти на новый уровень, но для этого нужно просто работать, и все будет хорошо. Хотелось бы не славы, а, скорее, признания, когда я сам буду понимать, что всю жизнь занимаюсь этим не зря. Потому что, если ты понимаешь, что работаешь не зря, то тогда это будет интересно и людям.

– Что происходит сейчас в твоей профессиональной жизни? В каком направлении ты движешься?

– Сейчас я снимаюсь в шестидесятиэпизодном сериале для одного крупного телеканала, в театре "Эрмитаж" 28 и 29 сентября выходит спектакль "Цари", где у меня огромная роль (играю Сергея Есенина), это не может не радовать. По-прежнему играю спектакль "Кеды" в театре "Практика". Скоро выйдет два многосерийных фильма на другом известном канале с моим участием – "Свадьбы и разводы" и "Клиника усыновления". Хотелось бы и дальше совмещать театр и кино, потому что это две совершенно разных профессии.

Я стараюсь находить творчество в любых проектах и даже к маленьким ролям в сериалах готовлюсь тщательно, продумываю своего персонажа. Нужно находить интересное для себя в любой работе, иначе ты будешь неубедителен и неинтересен. А если интересного нет, то надо его придумать.

Роль мечты: Зилов из пьесы "Утиная охота".

Где и когда можно увидеть: театр "Эрмитаж", спектакли "Цари" (28, 29 сентября, 7 октября), "Леля и Минька в Школе клоунов" (28 октября), фильм "Овечка Долли была злая и рано умерла".

Советует посмотреть: "Собибор" (реж. Константин Хабенский), "Аритмия" (реж. Борис Хлебников).



Светлана Жиленко (играет в театральных лабораториях и антрепризе)

– Как давно ты в профессии?

– С четырнадцати лет. Четыре года театральной студии, потом пару лет играла в полупрофессиональном театре до поступления, потом четыре года института, репертуарный театр "Табакерка", а сейчас я работаю в антрепризах и театральных лабораториях. В них мы не зависим от государства и госсредств, сами выбираем материал и способ его презентации.

– Чего ты ждала от жизни, когда шла учиться на актрису? Были ли какие-то ожидания, которые не оправдались?

– Я бы не сказала, что ждала чего-то, я достаточно рано поняла, что актерская профессия – это средство выражения, и начала этим заниматься. Я не могу сказать, что хотела попасть в Голливуд (хотя, почему бы и нет – там крутые сценарии!). Видимо, я так устроена, что с первого дня института больше работала над собой и своим профессиональным ростом, чем над продвижением, такой вот у меня подход интроверта. Если меня куда-то звали, я туда шла и смотрела, насколько это стоит моего внимания.

Фото из личного архива Светланы Жиленко



Мое самое большое расстройство – тот факт, что количество твоей работы и ее наличие не прямо пропорциональны тому, что ты умеешь. Это работает совершенно по-другому, зависит от наработанных связей и знакомств. Даже сейчас меня это периодически удивляет. Недавно в моем театре встал вопрос о занятости моего партнера. Его хотят менять, хотя он идеально подходит на эту роль, и я готова подстроиться под его график, хоть ночью репетировать! Но это никому неудобно. Очень часто люди не готовы бороться за результат, тратить на него больше времени, хотят, чтобы все было проще с практической стороны.

– Имея актерский диплом, какие шансы прославиться и что для этого надо делать? У тебя есть такая цель?

– Если задаться такой целью, это можно сделать. Есть определенные стратегии и шаги, которые нужно предпринимать, хотя, конечно, придется постараться. С первого сентября первого курса многие люди уже задаются этой целью и тратят на самопродвижение больше энергии, чем на работу над собой. От этого страдает профессионализм. Хотя, может показаться из этих слов, что мне ничего не надо. Конечно, это не так. Но есть вещи, которые для меня важнее. Я всегда задавалась целью, прежде всего, – хорошо делать свою работу.

– Что происходит сейчас в твоей профессиональной жизни? В каком направлении ты движешься?

– Сейчас я работаю вне репертуарного театра, в антрепризе и театральных лабораториях, иногда снимаюсь. Репетирую трагисказку Гибсона "Тряпичная кукла". Она чем-то похожа на "Синюю птицу", мы будем играть ее с гастролями по России и за границей для русскоязычной публики.

Сейчас у меня больше целей в сфере кино. Я только недавно начала работать в этом направлении, и хотелось бы больше предложений. Еще недавно, если был выбор между просмотром нашего и зарубежного фильма, я выбирала последнее. А сейчас появляется все больше интересных картин и сценариев, которые с удовольствием смотришь и читаешь, и в которых хочешь участвовать.

Роль мечты: Мефистофель в "Фаусте".

Где и когда можно увидеть: усадьба Roden, спектакль "Любовь с летальным исходом" (28 сентября).

Советует посмотреть: фильмы "Зимний путь" (реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова), "Аритмия" (реж. Борис Хлебников), "Хороший мальчик" (реж. Оксана Карас).





Лиза Минаева