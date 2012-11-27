Стоимость ЖКУ в Новой Москве определят органы местного самоуправления

Фото: ИТАР-ТАСС

Величину тарифов на услуги ЖКХ в Новой Москве пока будут определять органы местного самоуправления.

"У них есть средства, и они сами определят размер тарифов", - заявил глава столичного департамента экономической политики Максим Решетников.

По его словам, это обусловлено тем, что Новая Москва еще не включена в состав территорий, обслуживаемых городским департаментом экономического развития, и на нее пока не распространяется действие ЕИРЦ (Единой расчетно-информационная системы). Поэтому пока тарифы ЖКУ на присоединенных территориях могут быть выше, чем на основной территории Москвы.

Напомним, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги для москвичей с 1 июля 2013 года составит около 9,7 процентов.

По словам главы департамента, сейчас москвичи платят 50 процентов от уровня экономических затрат на ЖКХ. По подсчетам Решетникова, если власти не будут вмешиваться в регулирование тарифов, то в следующем году их рост составит 12 процентов. Однако власти намерены внести свои коррективы.

"Наше регулирование на этот год составляет порядка 5 процентов", - отметил чиновник. - Остальные 4-5 процентов от нас не зависят, рост будет наблюдаться в любом случае". По его словам, в следующем году каждый человек будет платить за ЖКХ в среднем на 175-185 рублей больше.