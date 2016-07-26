LIVE: вечер страстного фламенко и яркого индийского танца

27 июля в Культурном центре имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии пройдет яркий вечер в стиле фьюжн. Гости увидят удивительные танцы катхак и фламенко. Эти жанры имеют много общего. Катхак – традиционный индийский танец, в основе которого вращения и сложнейшие ритмы. Та же основа и у фламенко, уходящего корнями в цыганскую культуру, некогда процветавшую на юге Испании.

Опытный хореограф Гаутам будет показывать завораживающие движения и побуждать гостей присоединиться к индийскому танцу, который прежде они видели только в исполнении звезд Болливуда. Также на вечера выступит группа фламенко Encantados. На языке жестов хореографы перескажут испанские истории любви и страсти.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 27 июля в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 27 июля, 19:00

27 июля, 19:00 Где смотреть: Москва онлайн



[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Следим за самыми значимыми культурными событиями города и ведем трансляции из центра событий[/URLEXTERNAL]