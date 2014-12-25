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Культура

25 декабря 2014, 15:47

Новогоднюю диско-ночь организуют в центре Москвы

танцы концерты культура шоу Новый год Рождество дискотеки театральные постановки Тверская улица свежий воздух семейная и молодёжная политика

Фото: M24.ru

Масштабный уличный праздник – новогодняя диско-ночь – ждет москвичей и гостей столицы 31 декабря. Тверская улица превратится в огромный танцпол. С десяти вечера здесь начнет звучать музыка разных стилей и направлений.

Диджеи и лучшие московские танцоры будут выступать на трех 22-метровых платформах. На пересечении Камергерского переулка и тверской улицы установят платформу, с которой прозвучат композиции в стиле рок-н-ролл. Вторую платформу оборудуют у театра имени Ермоловой. Там развлекать публику будут танцоры, и персонажи в необычных костюмах. На третей платформе воцарится атмосфера 70-х, 80-х и 90-х годов.

Более тонны конфети, тысячи бенгальских огней, 240 музыкальных хитов и четыре часа безудержного веселья – все это обещают организаторы праздника.

Для любителей необычных арт-объектов установят 18-метровую инсталляцию в виде хэштега #МОСКВА2015. На ее фоне можно сфотографироваться. Снимки из Instagram c хэштегом #МОСКВА2015 будут транслироваться на огромных экранах.

Новогоднее поздравление президента планируют транслировать на больших экранах у театра Ермоловой и в Камергерском переулке.

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"Завершением новогодней ночи в 01:45 станет заключительный танец-флешмоб, в котором будут задействованы и танцоры, и гости всех трех площадок", - сообщили в столичном департаменте культуры.

В Рождество, 7 января, праздничные мероприятия организуют на Сретенском бульваре, Патриарших прудах и у Новодевичьего монастыря.

Театрально-музыкальный семейный праздник стартует на Сретенском бульваре в 13.00. Здесь обучат звонарному мастерству и порадуют выступлениями музыкантов. На сцене выступят артисты театра Моссовета, которые исполнят арии из спектакля "Иисус Христос – суперзвезда". Хотите узнать, как отмечают Рождество в разных странах мира? Тогда вам стоит посмотреть представление московского молодежного театра "Рождественский евротур".

Серию уличных спектаклей "Городская мистерия" покажут на Патриарших прудах. В постановке участвуют артисты уличного театра "Высокие Братья". Программа начнется в 18.00 и повторится трижды за один вечер.

Игры и мастер-классы для детей и взрослых в 11.30 начнутся в сквере большого Новодевичьего пруда. В 12.00 там будут наряжать рождественскую елку. В финале прозвучит рождественская песня.
Подробную программу новогодних и рождественских мероприятий в центре Москвы ищите здесь.

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Сюжет: Новый год – 2015

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