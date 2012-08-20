Фестиваль аргентинского танго состоится в Москве

ИТАР-ТАСС

В Москве пройдет Международный юбилейный X фестиваль аргентинского танго "Ночи милонгеро". Фестиваль является самым крупным в России и одним из крупнейших в Европе. В нем примут участие танцевальные дуэты Буэнос-Айреса и Москвы, а также любители танго из городов России и ближнего зарубежья.

Фестиваль откроется 22 августа концертом звезд аргентинского танго, который состоится на сцене Театриума на Серпуховке, а завершится 27 августа гала-шоу. В рамках мероприятия состоятся красочные шоу, мастер-классы исполнителей аргентинского танго, а также традиционные танцевальные вечера "милонги" с лучшими диджеями Европы и Аргентины.

На фестиваль приедут такие мастера, как Нито и Эльба Гарсия, Орасио Годой и Магдалена Гутиеррес, Ноэлия Уртадо и Карлос Эспиноза и другие. Всего принять участие в фестивале планируют более 5 тысяч танцоров, сообщает "Интерфакс".

Впервые в рамках мероприятия пройдет спектакль по пьесе драматурга Марины Шейнкман "Oblivion. Забвение", а также показ эксклюзивной коллекции платьев для танго-шоу. Коллекцию привезет в Москву всемирно известный дизайнер Вальтер Хавьер Дельгадо. В этих платьях выступали такие легенды аргентинского танго, как Хуана Сепульведа, Пандолфи Вирхиния, Беренстайн Агустина и другие.

Кроме того, на мероприятии состоится презентация первого танго-альбома, автором которого является фотограф Владимир Косарев.