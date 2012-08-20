Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

20 августа 2012, 14:16

Фестиваль аргентинского танго состоится в Москве

танцы фестивали танго фестивали и праздники

ИТАР-ТАСС

В Москве пройдет Международный юбилейный X фестиваль аргентинского танго "Ночи милонгеро". Фестиваль является самым крупным в России и одним из крупнейших в Европе. В нем примут участие танцевальные дуэты Буэнос-Айреса и Москвы, а также любители танго из городов России и ближнего зарубежья.

Фестиваль откроется 22 августа концертом звезд аргентинского танго, который состоится на сцене Театриума на Серпуховке, а завершится 27 августа гала-шоу. В рамках мероприятия состоятся красочные шоу, мастер-классы исполнителей аргентинского танго, а также традиционные танцевальные вечера "милонги" с лучшими диджеями Европы и Аргентины.

На фестиваль приедут такие мастера, как Нито и Эльба Гарсия, Орасио Годой и Магдалена Гутиеррес, Ноэлия Уртадо и Карлос Эспиноза и другие. Всего принять участие в фестивале планируют более 5 тысяч танцоров, сообщает "Интерфакс".

Впервые в рамках мероприятия пройдет спектакль по пьесе драматурга Марины Шейнкман "Oblivion. Забвение", а также показ эксклюзивной коллекции платьев для танго-шоу. Коллекцию привезет в Москву всемирно известный дизайнер Вальтер Хавьер Дельгадо. В этих платьях выступали такие легенды аргентинского танго, как Хуана Сепульведа, Пандолфи Вирхиния, Беренстайн Агустина и другие.

Кроме того, на мероприятии состоится презентация первого танго-альбома, автором которого является фотограф Владимир Косарев.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать