Культурный центр ЗИЛ превратится в съемочную площадку

Фото: М24

День открытых дверей пройдет в Культурном центре ЗИЛ 7 сентября. В рамках мероприятия "Фото и видео разрешено" посетители освоят технологии съемки с высоты птичьего полета, а также окунутся в атмосферу ХХ века, примерив на себя различные образы.

На демонстрационных воркшопах научат танцевать, рисовать, делать коллажи, скульптуры и фотографии.

Посетители интерактивной площадки "Музей без правил" будут рисовать усы Моне Лизе, бегать, прыгать и слушать классическую музыку.

Зимний сад превратится в зону для танцев. Здесь покажут отрывок из классического pas des deux, научат танцевать ча-ча-ча, кубинскую сальсу и джайв, а еще представят искусство зумбы и капоэйры.

Репетицию спектакля, в котором играют актеры драматического театра имени Штейна, покажут в зале-конструкторе. Приятный сюрприз для зрителей – можно выйти на сцену и играть вместе с артистами.

На летней сцене ЗИЛа барабанный ансамбль "Самба Реал" организует прослушивание и запись в коллектив. Счастливчиков запишут в школу, окончив которую можно будет принимать участие в фестивалях и карнавальных шествиях по всему миру.

Полюбоваться панорамой Москвы смогут смельчаки, забравшиеся на крышу Культурного центра. Именно здесь организуют мастер-класс по съемке с высоты птичьего полета.

Кроме того, запланированы театрализованное представление по мотивам произведений Александра Куприна и занятия по математике, русскому языку и геометрии в вечерней школе ЗИЛ.

День открытых дверей пройдет с 12.00 до 19.00. Вход бесплатный.