Таксиста, вытолкнувшего из машины мать и ребенка, задержали в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Правоохранители задержали таксиста, вытолкнувшего из машины мать с ребенком, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Его доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства.

Ранее 24-летняя женщина с двухлетним малышом вызвала такси от 1-й улицы Машиностроения до Воронцовской улицы. Когда машина доехала до места назначения, ребенок испачкал ногой обивку салона.

Разгневанный водитель вышел из машины и вытолкал мать с ребенком наружу, в результате чего малыш ударился головой о землю. Его пришлось госпитализировать с закрытой черепно-мозговой травмой.

