Таксистов перестанут штрафовать за въезд на выделенную полосу

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Таксистов, въезжающих на выделенные полосы, перестанут штрафовать. Об этом M24.ru сообщил заммэра по вопросам транспорта, замруководителя городской комиссии по безопасности дорожного движения Максим Ликсутов. Правда, он уточнил, что это касается только автомобилей с желтыми номерами. На днях Московская торгово-промышленная палата сообщила, что за последние три недели легальным таксистам пришли тысячи штрафов. В Госдуме считают, что нужно убрать установленные вдоль выделенок знаки "кирпич" - "Въезд запрещен".

"У нас есть распоряжение мэра о том, что автомобили с желтыми номерами не штрафуют", - пояснил Максим Ликсутов. По его словам, этот вопрос решается с ГИБДД.

Председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко сообщил M24.ru, что столичным таксистам начали приходить штрафы за выезд на выделенную полосу в конце ноября. "Получили уже несколько тысяч "писем счастья" - штрафуют за каждый заезд на выделенную полосу", - сказал Коношенко.

По его словам, таксисты стали бояться выезжать на "выделенки". "А клиенты считают себя обманутыми. Они думают, что таксисты специально стоят в пробках, чтобы увеличить время поездки и заработать больше денег", - отметил он. Напомним, что штраф за въезд под "кирпич" в направлении потока - 500 рублей.

Столичным таксистам разрешили ездить по выделенкам с 1 сентября 2013 года. Для этого владельцам такси необходимо получить лицензию на перевозки в департаменте транспорта, поставить в машину счетчик-таксометр и оборудование ГЛОНАСС, получить желтый номер и покрасить кузов в желтый цвет, а также поставить оранжевый фонарь на крышу и добавить цветографическую схему такси на борт. Столичным таксистам разрешили ездить по выделенкам с 1 сентября 2013 года. Для этого владельцам такси необходимо получить лицензию на перевозки в департаменте транспорта, поставить в машину счетчик-таксометр и оборудование ГЛОНАСС, получить желтый номер и покрасить кузов в желтый цвет, а также поставить оранжевый фонарь на крышу и добавить цветографическую схему такси на борт. В Москве не все легальные такси имеют желтые номера и желтый цвет кузова. Только с 1 июля 2013 года разрешения выдаются исключительно перевозчиком с желтым кузовом. Но таксисты, которые получили лицензию на работу раньше, могут работать до конца срока на машинах другого цвета и только потом перекрасить автомобиль. Срок действия разрешения на легковое такси пять лет. Все машины станут желтыми к 2018 году. Но если таксисты хотят ездить по выделенкам, они должны заранее перекрасить авто и получить желтый номер.





Согласно ПДД, таксисты имеют право ездить по выделенкам под знаками 5.11 "Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств" или 5.14 "Полоса для маршрутных транспортных средств". Но вот если над полосой висит знак 3.1 "Въезд запрещен" ( “кирпич”), то под него нельзя проехать любой машине, включая такси. “Кирпич” не распространяется только на транспортные средства, которые едут по маршруту: автобусы, троллейбусы, маршрутки. При этом на всех выделенных полосах в городе стоят эти знаки.

Первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков пояснил, что в свое время московские власти поставили на всех выделенках "кирпичи", чтобы городские такси быстрее "перекрашивались" в желтый цвет, а остальные не могли быть допущены к полосам для общественного транспорта. "Но в итоге получилось, что и желтые такси тоже не имеют преференций перед знаком "кирпич", - отметил он.

По словам депутата, властям нужно убирать "кирпичи" с выделенок, оставляя там только знаки полосы для общественного транспорта. В этом случае по ним смогут ездить все легальные такси из реестра департамента транспорта, как желтые, так и другого цвета. Сейчас в реестре более 45 тысяч таксистов.

Марина Курганская, Анастасия Мальцева