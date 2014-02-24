Фото: ИТАР-ТАСС

SMS-спамеры относятся к своим рассылкам как к телерекламе, которая по определению обеспечивает широкий охват аудитории. Вместе с тем такой метод рекламы дает обратный эффект, убеждены эксперты, опрошенные журналом "Коммерсантъ. Деньги".

По подсчетам компании "Вымпелком", в 2013 году каждый абонент мобильной связи в России получал по 12 спам-сообщений в месяц, тогда как в 2012-м - всего два таких сообщения. По данным аналитиков, в целом российский рынок SMS-рассылок в 2013 году вырос почти на 70% и превысил планку в 100 миллионов рублей.

"Рекламодатели относятся к SMS-маркетингу как к телерекламе, которая дает широкий охват. Это неправильно. SMS - очень интимный рекламный инструмент", - приводит издание слова коммерческого директора компании "Вендософт" Дмитрия Зайцева.

Ошибочный подход к безадресной SMS-рассылке рекламы нередко влечет скандалы. Так, отмечает журнал, после предновогодней рассылки сети магазинов пиротехники "Русский фейерверк" в их магазин звонили и угрожали убийством.

Однако наибольший гнев адресатов вызывают рекламодатели, которые делают рассылку по купленным базам контактов, что запрещено федеральным законом о рекламе. Зачастую в этих базах указаны телефоны несуществующих абонентов, так как на самом деле "номера" представляют комбинацию близких чисел, размноженных программе Excel.

В целях борьбы со спам-рассылками компании-операторы мобильной связи намерены спрашивать у абонента, уверен ли он, что согласен получить ту или иную рекламную информацию; или, например, предложить абоненту способ отписаться от назойливой рассылки.

В том случае если отправитель SMS-спама неизвестен, абонент может пожаловаться в Федеральную антимонопольную службу.

Напомним, в декабре 2013 года стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с SMS-спамом. Согласно ему, у операторов появится возможность не пропускать спам-рассылки. Нарушителей правил - а ими могут оказаться как сотовые операторы, так и любые другие компании, занимающиеся SMS-рассылками, - предлагают штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.