Более 4 тысяч часов трансляций посмотрели москвичи через "Окно в город"

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

В 2015 году москвичи посмотрели свыше 4 тысяч часов трансляций с камер городского видеонаблюдения с помощью сервиса "Окно в город". Это равносильно 167 дням непрерывного показа видео, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Проект стартовал в декабре 2014 года. За это время сервисом воспользовалось более 130 тысяч человек. Картинка с камер доступна на странице video.dit.mos.ru/window на персональных компьютерах и экранах мобильных устройств.



Благодаря сервису "Окно в город" можно в режиме онлайн через камеры городского видеонаблюдения следить за массовыми мероприятиями в Москве. Среди них праздничные гуляния, парады, ярмарки, спортивные события и городские фестивали.

Как работает сервис "Окно в город"

Больше всего просмотров в сервисе было 9 мая. Тогда Парад победы и шествие "Бессмертный полк" посмотрели более 50 тысяч человек. В число самых востребованных трансляций также попали фестиваль "Круг Света" и спортивные праздники – Московский марафон и веломарафон по Садовому кольцу.

Картинка с мероприятий передается с нескольких камер. В среднем на каждом мероприятии один зритель пользуется пятью камерами в течение 5 минут.

Напомним, одна из задач этого сервиса – помочь горожанам избежать давки и спланировать место, откуда лучше посмотреть какие-либо городские србытия своими глазами или в случае, если такой возможности нет, полюбоваться этим действом из дома.

Сервис запустили в столице на новогодние праздники. Во время "длинных" выходных москвичи могли видеть, что происходит на главных катках города: на ВДНХ, Поклонной горе, в парке Горького. Кроме того, с помощью нового сервиса москвичи могли наблюдать в онлайн-режиме крещенские купания в январе, а также пасхальные торжества в апреле. Всего городская система видеонаблюдения включает порядка 140 тысяч камер.