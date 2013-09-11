В Подмосковье приступили к созданию "Системы 112"

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Подмосковья приступили к созданию системы вызова экстренных служб по единому номеру 112. Ее окончательный ввод на территории региона запланирован на 2015-2016 годы.

Основной центра обработки вызовов планируется организовать на базе Дома правительства Московской области в Красногорске. Кроме того, в 2013-2014 годах будут созданы основной и дополнительный центры, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В целом "Система 112 в Подмосковье будет включать 72 единых дежурно-диспетчерских службы, которые появятся в каждом административном образовании области, а также 461 экстренную оперативную службу, включая службы пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийную службу газовой сети и "Антитеррор".

По словам зампредседателя правительства области Дмитрия Пестова, внедрение "Системы 112" является стратегически важной задачей, от которой зависит жизнь и здоровье населения. При успешной реализации запланированных мероприятий Московская область станет регионом-лидером не только по оперативности реагирования экстренных служб, но и в целом по уровню безопасности.